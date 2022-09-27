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    Samsung, katlanabilir telefon hedefini tutturamayacak

    Geçtiğimiz yıl 10 milyon adet katlanabilir telefon sevkiyatı gerçekleştiren Samsung, bu sene hedefin uzağında kalabilir.
    • Haber Merkezi
    • 27.09.2022 - 09:31
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    Samsung, katlanabilir telefon hedefini tutturamayacak

    Katlanabilir telefon pazarına liderlik eden Samsung, geçtiğimiz haftalarda tanıttığı yeni katlanabilir modelleri Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4'ü Türkiye'de dahil birçok ülkede satışa sunmuştu.

    Samsung, katlanabilir akıllı telefon pazarının 2023 yılana kadar 10 kat büyümesinin beklendiğini söylüyor.

    Geçtiğimiz yıl 10 milyon adet katlanabilir telefon sevkiyatı gerçekleştiren Samsung, önceki yıla kıyasla yüzde 300 artış yaşadı.

    Katlanabilir kapaklı model Galaxy Z Flip 3, şirketin katlanabilir telefon satışlarının yüzde 70’ini oluşturdu.

    Yapılan pazar araştırmasına göre yılın ilk çeyreğinde 2.22 milyon katlanabilir akıllı telefon satışı oldu.

    samsung

    Samsung, bu yıl hedefin gerisinde kalabilir

    Samsung'un, 2022 yılının sonuna kadar 15 milyon adet katlanabilir akıllı telefon gönderme hedefi olduğu biliniyor.

    Şirket, hedefi tutturmak için yeni modelleri Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4'ün popülaritesine güveniyordu. Ancak yeni tahminler, şirketin bu hedefe ulaşamayabileceğini gösteriyor.

    Mevcut tahmin, Samsung'un yeni katlanabilir akıllı telefonlarından yalnızca 8 milyon adet sevk edebileceği yönünde.

    Bu tahmin, Hyundai Motor Menkul Kıymetler Araştırma Merkezi başkanı Noh Geun-chang tarafından yapıldı. Geun-chang’a göre Samsung, Galaxy Z Flip 3 gibi eski modeller bile hesaba katılsa, 10 milyon adetlik yıllık sevk sayısını geçemeyecek.

    Öte yandan Samsung, günümüzde akıllı telefon pazarında açık ara lider konumda yer alıyor.

    SAMSUNG GALAXY ZFOLD4


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