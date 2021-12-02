Samsung, katlanabilir telefon satışlarında Huawei'ye fark attı

Katlanabilir akıllı telefon satışları büyük bir patlama yaşarken, pazar lideri Samsung, en yakın rakibi Huawei ile arayı oldukça açtı.

Donald Trump yönetiminin koyduğu ambargolar yüzünden oldukça zor durumda kalan ve Google lisansı iptal edilen Huawei, yeni çözümler arıyor.

Akıllı telefon satışlarında ilk beşin dışında kalan ve kendi vatanı Çin'de liderliğini kaybeden Huawei, 2021'in ilk yarısında da gelirlerinin yüzde 30'unu kaybetmişti.

Gelen verilere baktığımızda, Çinli şirketin katlanabilir telefon satışlarının da umduğu gibi gitmediğini söyleyebiliriz.

SAMSUNG'DAN FARK YEDİ

Geçtiğimiz aylarda Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 katlanabilir telefon modellerini satışa sunan Samsung, üçüncü çeyrekte yüzde 93'lük pazar payına ulaştı.

Katlanabilir telefon pazarında ikinci sırada yer alan Huawei'nin pazar payı ise yüzde 6 seviyesinde kaldı.

Katlanabilir telefon sevkiyatları, çeyrek bazında yüzde 215, yıl bazında ise yüzde 480 artış yaşadı. Son üç aylık dönemde, 2,6 milyon adet katlanabilir telefon satıldı. Üstelik bu sayının son çeyrekte 4 milyona kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

HEDEF BU YIL 6,5 MİLYON ADET SATIŞ

Güney Koreli teknoloji devi, bu yılın sonuna kadar dünya genelinde yaklaşık 6,5 milyon katlanabilir akıllı telefon satmayı planlıyor. Bunların çoğunun, yakın zamanda piyasaya sürülen Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 olması bekleniyor.