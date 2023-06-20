Samsung, kendi kendine tamir programını Avrupa'ya getirdi Samsung'un "kendin tamir et" programı, Güney Kore'nin ardından Avrupa'ya geliyor.

ensonhaber.com

Geçtiğimiz aylarda Apple, kullanıcılara evde tamir imkanı sunan bir yedek parça programı başlattığını duyurmuştu.

Bu kapsamda; iPhone sahipleri batarya, ekran ve kamera modülü gibi en önemli yedek parçaları doğrudan Apple'dan satın alabiliyor ve evde tamir edebiliyor.

Samsung da tamir programı başlattı

Apple'ın en büyük rakibi Samsung, kendi kendine tamir programını Avrupa'da başlattı.

Bu ülkeler arasında Belçika, Fransa, İtalya, Hollanda, Polonya, İspanya, İsveç ve Birleşik Krallık yer alıyor.

Samsung Self Repair isimli program, kullanıcıların kendi cihazlarını orijinal parça ve ekipmanlarla onarım imkanı tanıyor.

Kullanıcılar, gerekli parçaları Samsung'dan tedarik ettikten sonra rehber videolar eşliğinde evde tamir yapabiliyor.

Daha önce ABD ve Güney Kore'de olumlu eleştiriler alan programın daha fazla ülkede kullanıma sunulacağı belirtiliyor.

Evde tamir programı, şimdilik Galaxy Book Pro/Pro 360 ve Galaxy S20, S21 ve S23 serisi için geçerli.