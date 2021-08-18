Samsung, kendi uygulamalarında artık reklam göstermeyecek

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, akıllı telefonlarda reklam yayınlama politikasını değiştiriyor. Şirket, yakında akıllı telefonlarındaki stok uygulamalarda reklam göstermeyi tamamen bırakacak.

Akıllı telefon üreticileri, son zamanlarda kendi telefonlarında yer alan stok uygulamalarında reklam göstermeye başlamıştı.

İlk başlarda Xiaomi'nin uygulamaya başladığı reklam gösterme politikası, daha sonra Samsung gibi diğer markalar tarafından da kullanılmaya başladı.

Akıllı telefonlarda reklam yayınlamak, üreticiler tarafından ek bir gelir kapısı olarak görülüyor. Ancak kullanıcılar bu durumdan hiç de memnun değil.

SAMSUNG'DAN REKLAM KARARI

Samsung, akıllı telefonlarda reklam yayınlamaya ilişkin politikalarını gözden geçirmeye karar verdi.

Güney Koreli devin mobil bölümünün başkanı TM Roh, şirketin önceden yüklenmiş olarak gelen uygulamalardan reklamları kaldıracağını duyurdu.

Söz konusu kararla birlikte, gelecekte Samsung Pay, Samsung Themes, Samsung Music ve Samsung Weather gibi stok uygulamalarda artık reklam gösterilmeyecek.

TM Roh, reklamların One UI yazılım güncellemeleri aracılığıyla kaldırılacağını söylese de net bir tarih vermekten kaçındı.

Ayrıca bu değişikliğin Güney Kore ile mi sınırlı olacağı, yoksa diğer pazarlarda da mı uygulanacağı şimdilik bilinmiyor.