Samsung, kendi uygulamalarındaki reklamları kaldırdı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, akıllı telefonlarda reklam yayınlama politikasını değiştirdi. Şirket, akıllı telefonlarındaki stok uygulamalarda reklam göstermeyi tamamen bıraktı.

Akıllı telefon üreticileri, son zamanlarda kendi telefonlarında yer alan stok uygulamalarında reklam göstermeye başlamıştı.

İlk başlarda Xiaomi'nin uygulamaya başladığı reklam gösterme politikası, daha sonra Samsung gibi diğer markalar tarafından da kullanılmaya başladı.

Akıllı telefonlarda reklam yayınlamak, üreticiler tarafından ek bir gelir kapısı olarak görülüyor. Ancak kullanıcılar bu durumdan hiç de memnun değil.

SAMSUNG GERİ ADIM ATTI

Samsung, akıllı telefonlarda reklam yayınlamaya ilişkin politikalarını gözden geçirmeye karar verdi. Güney Koreli devin mobil bölümünün başkanı TM Roh, geçtiğimiz aylarda şirketin önceden yüklenmiş olarak gelen uygulamalardan reklamları kaldıracağını duyurmuştu. Sözünü tutan Samsung, tüm yerleşik uygulamalarındaki reklamları tamamen kaldırdı.

Daha önce Samsung Weather uygulaması reklamlardan arınmıştı. Şimdi ise Samsung Health ve Samsung Pay uygulamalarındaki reklamlar kaldırıldı. Bu durum Samsung Topluluk Forumu'ndaki bir moderatör tarafından onaylandı.

Reklamların ortadan kaldırılması ile birlikte yükleme süreleri azalacağı için kullanıcılar uygulamalarda daha hızlı bir deneyim yaşayabilecek. Hatta şimdiden bazı kullanıcılar, söz konusu hız artışının yaşandığını belirtiyor.

Şimdilik sadece Güney Kore'de geçerli olan bu karar, çok yakında diğer ülkeleri de kapsayacak.