Samsung kullananlar dikkat! Güncelleme almayacak telefonlar belli oldu
ensonhaber.com

13’ü resmi olarak piyasaya çıkarmasının ardından Google, şimdi de Android 14 çalışmalarına hız vermiş durumda.

Akıllı telefonlara birçok yeni özellik getirmesi beklenen Android 14'ün ilk beta sürümü geçtiğimiz haftalarda yayınlanmıştı.

Şimdiden birçok üretici, Android 14 güncellemesini telefonlara sunmaya hazırlanırken, Android 14 tabanlı One UI 6 güncellemesini almayacak modelleri ortaya çıktı.

Hangi Samsung modelleri güncelleme almayacak

Android 14 güncellemesi alması beklenmeyen Samsung modelleri şu şekilde:

Galaxy S10 Lite

Galaxy S20 FE

Galaxy S20 / Galaxy S20+ / Galaxy S20 Ultra

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Note 20 / Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Z Flip (LTE/5G)

Galaxy Z Fold 2

Galaxy A22 (LTE/5G)

Galaxy A32 (LTE/5G)

Galaxy A51

Galaxy A71

Galaxy Tab A8

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab S6 Lite (2020)

Galaxy Tab S7 / Galaxy Tab S7+