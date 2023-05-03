Samsung kullananlar dikkat! Güncelleme almayacak telefonlar belli oldu Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, bazı modelleri için Android 14 güncellemesini yayınlamayacak. İşte güncelleme almayacak Samsung telefonlar.

ensonhaber.com Android 13’ü resmi olarak piyasaya çıkarmasının ardından Google, şimdi de Android 14 çalışmalarına hız vermiş durumda. Akıllı telefonlara birçok yeni özellik getirmesi beklenen Android 14'ün ilk beta sürümü geçtiğimiz haftalarda yayınlanmıştı. Şimdiden birçok üretici, Android 14 güncellemesini telefonlara sunmaya hazırlanırken, Android 14 tabanlı One UI 6 güncellemesini almayacak Samsung modelleri ortaya çıktı. Hangi Samsung modelleri güncelleme almayacak Android 14 güncellemesi alması beklenmeyen Samsung modelleri şu şekilde: Galaxy S10 Lite Galaxy S20 FE Galaxy S20 / Galaxy S20+ / Galaxy S20 Ultra Galaxy Note 10 Lite Galaxy Note 20 / Galaxy Note 20 Ultra Galaxy Z Flip (LTE/5G) Galaxy Z Fold 2 Galaxy A22 (LTE/5G) Galaxy A32 (LTE/5G) Galaxy A51 Galaxy A71 Galaxy Tab A8 Galaxy Tab A7 Lite Galaxy Tab S6 Lite (2020) Galaxy Tab S7 / Galaxy Tab S7+