Samsung kullananlar dikkat! Güncelleme almayacak telefonlar belli oldu

Android 13’ü resmi olarak piyasaya çıkarmasının ardından Google, şimdi de Android 14 çalışmalarına hız vermiş durumda.
Akıllı telefonlara birçok yeni özellik getirmesi beklenen Android 14'ün ilk beta sürümü geçtiğimiz haftalarda yayınlanmıştı.
Şimdiden birçok üretici, Android 14 güncellemesini telefonlara sunmaya hazırlanırken, Android 14 tabanlı One UI 6 güncellemesini almayacak Samsung modelleri ortaya çıktı.
Hangi Samsung modelleri güncelleme almayacak
Android 14 güncellemesi alması beklenmeyen Samsung modelleri şu şekilde:
Galaxy S10 Lite
Galaxy S20 FE
Galaxy S20 / Galaxy S20+ / Galaxy S20 Ultra
Galaxy Note 10 Lite
Galaxy Note 20 / Galaxy Note 20 Ultra
Galaxy Z Flip (LTE/5G)
Galaxy Z Fold 2
Galaxy A22 (LTE/5G)
Galaxy A32 (LTE/5G)
Galaxy A51
Galaxy A71
Galaxy Tab A8
Galaxy Tab A7 Lite
Galaxy Tab S6 Lite (2020)
Galaxy Tab S7 / Galaxy Tab S7+