Samsung, kullanıcıların işini kolaylaştıracak bakım modu özelliğini kullanıma sundu

Samsung, akıllı telefonları teknik servise vermeden önce verilerinizi koruyabileceğiniz yeni "Bakım modu" özelliğini dağıtmaya başladı.

Teknik servislerdeki telefonlardan son zamanlarda sızdırılan veriler, önemli skandallara sebep olmuştu. Bu nedenle kullanıcılar, telefonlarını teknik servise götürürken veri endişesi yaşıyor.

Geçtiğimiz haftalarda teknoloji devi, 'Bakım Modu' isimli bir özelliğini piyasaya sürdü. Başlangıçta Kore'deki kullanıcılara sunulan özellik, artık tüm dünyaya kademeler halinde yayılıyor.

Samsung, yeni özelliği telefonlara sunmaya başladı

Samsung, teknik servislerin verilerinize erişemeyeceği yeni Bakım Modu'nu kısa süre önce Android 13 güncellemesiyle Galaxy S22 serisine sundu.

Bakım modu, teknik servise göndermeden önce akıllı telefonlarınızda yer alan kişisel verileri erişime kapatmanızı sağlıyor.

Yeni özelliğe Ayarlar-Batarya menüsü altından erişilebiliyor. Özelliği aktif ederek cihazı yeniden başlattığınızda, kişisel verileriniz ve uygulamalarınız teknik servis tarafından erişilemez hale geliyor.