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    Samsung, küresel çip krizi ortasında yüzde 53 kar bekliyor

    Samsung, küresel çip krizi sırasında bellek yongalarına yönelik yoğun talep sayesinde yüzde 53 kar beklediğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 08.07.2021 - 17:42
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    Samsung, küresel çip krizi ortasında yüzde 53 kar bekliyor

    Otomotivde başlayan ve ardından tüketici elektroniğine sıçrayan çip krizi nedeniyle birçok şirket zor durumda. Ancak bu durum, Samsung gibi çip üreten şirketlere bir hayli yaradı.

    Dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden biri olan Güney Koreli şirket, haziran ayı ile biten çeyrek için yaklaşık 11 milyar dolar kar tahmin ediyor. Bu da yaklaşık yüzde 53'lük bir artış demek.

    Bellek yongalarına olan yüksek talep sonrası Samsung, 2018'den bu yana en karlı çeyreğini geçiriyor.

    Samsung ayrıca; Apple, Qualcomm ve diğer dünya devi şirketler için çip üretmeye devam ederken, çip krizinden etkilenmemek için uluslararası ortaklarla iş birliği yapıyor.

    samsung

    GELECEK YIL KRİZ DEVAM EDEBİLİR

    Dev şirketler, çip krizini çözmek için uğraşsa da sektörden pek de olumlu haberler gelmiyor.

    Intel başta olmak üzere birçok üretici, sorunun gelecek yıl da devam edebileceği uyarısında bulunuyor. Çünkü mevcut üretim, hala talebi karşılamak için yeterli değil.

    Salgının etkilerinin ve yüksek talebin gelecekte de artmaya devam etmesi halinde, otomotiv ve tüketici elektroniği sektörlerini çok zor günler bekliyor.

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