Samsung, LCD TV panel üretimini sonlandırıyor

Samsung Electronics'in ekran bölümü Samsung Display, televizyonlar için LCD panel üretimini haziranda tamamen sonlandıracak.

Günümüzde akıllı telefonlar ve televizyonlar gibi çeşitli cihazlarda sıklıkla kullanılan LCD ekranlar, yeni ekran teknolojilerinin ortaya çıkmasıyla artık tarih oluyor.

Samsung'un ekran teknolojileri üreten dalı Samsung Display, 2019'da iki LCD üretim hattından birini kapatacağını duyurmuş ve artık QLED ekranlara odaklanacağını açıklamıştı.

LCD TV üretimi resmen sonlanıyor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, televizyonlar için LCD panel üretimini bırakmaya hazırlanıyor.

Kore basınında çıkan haberlere göre, şirketin ekran bölümü olan Samsung Display, haziran ayında LCD panel üretimini tamamen sonlandıracak.

Çinli ve Tayvanlı şirketlerin daha ucuz paneller sunması ve LCD TV fiyatlarındaki kademeli düşüş, Samsung'u böyle bir karar almaya zorladı.

Samsung Display, LCD üretimini 2020'nin sonlarında bırakmayı planlıyordu, ancak koronavirüs salgını sırasında LCD fiyatlarında yaşanan ani artış şirketin üretime sıcak bakmasına neden oldu.

Samsung, artık LCD TV paneli üretmek yerine Quantum Dot ve OLED ekranlara odaklanacak.

QLED ekran nedir

Genel olarak QLED TV'ler, temel görüntü kalitesi alanlarında performansı artırmak için kuantum noktaları kullanan LED TV'lerdir.

Kuantum noktaları, tek başına LED'lerin sağlayabileceğinden daha saf ışık üreten bir filtre gibi davranır ve QLED TV'lerin normal LED TV'lerden daha iyi görüntü kalitesi sunmasını sağlar.