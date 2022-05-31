Petrol
119.25
1.40%
Euro
17.5869
-0.45%
Dolar
16.4168
0.22%
Altın
976.8
-0.07%
Borsa
2536
0.35%
Bitcoin
520.451
4.11%
BTXN Coin
12.56
0.23%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

    Samsung, LCD TV panel üretimini sonlandırıyor

    Samsung Electronics'in ekran bölümü Samsung Display, televizyonlar için LCD panel üretimini haziranda tamamen sonlandıracak.
    • Haber Merkezi
    • 31.05.2022 - 15:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Samsung, LCD TV panel üretimini sonlandırıyor

    Günümüzde akıllı telefonlar ve televizyonlar gibi  çeşitli cihazlarda sıklıkla kullanılan LCD ekranlar, yeni ekran teknolojilerinin ortaya çıkmasıyla artık tarih oluyor.

    Samsung'un  ekran teknolojileri üreten dalı Samsung Display, 2019'da iki LCD üretim hattından birini kapatacağını duyurmuş ve artık QLED ekranlara odaklanacağını açıklamıştı.

    LCD TV üretimi resmen sonlanıyor

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, televizyonlar için LCD panel üretimini bırakmaya hazırlanıyor.

    Kore basınında çıkan haberlere göre, şirketin ekran bölümü olan Samsung Display, haziran ayında LCD panel üretimini tamamen sonlandıracak.

    samsung lcd

    Çinli ve Tayvanlı şirketlerin daha ucuz paneller sunması ve LCD TV fiyatlarındaki kademeli düşüş, Samsung'u böyle bir karar almaya zorladı.

    Samsung Display, LCD üretimini 2020'nin sonlarında bırakmayı planlıyordu, ancak koronavirüs salgını sırasında LCD fiyatlarında yaşanan ani artış şirketin üretime sıcak bakmasına neden oldu.

    Samsung, artık LCD TV paneli üretmek yerine Quantum Dot ve OLED ekranlara odaklanacak.

    QLED ekran nedir

    Genel olarak QLED TV'ler, temel görüntü kalitesi alanlarında performansı artırmak için kuantum noktaları kullanan LED TV'lerdir.

    Kuantum noktaları, tek başına LED'lerin sağlayabileceğinden daha saf ışık üreten bir filtre gibi davranır ve QLED TV'lerin normal LED TV'lerden daha iyi görüntü kalitesi sunmasını sağlar.


    İlginizi Çekebilir

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Reuters mayıs enflasyon tahminini açıklandı
    Ekonomi

    Reuters mayıs enflasyon tahminini açıklandı

    Iğdır’daki dolandırıcılık operasyonunda 5 tutuklama
    3. Sayfa

    Iğdır’daki dolandırıcılık operasyonunda 5 tutuklama

    Görüş Bildir