Samsung, megapiksel savaşlarından çekiliyor

Gelen bilgilere göre Samsung, akıllı telefon üreticileri arasındaki megapiksel yarışından çekilip, daha gerçekçi bir yaklaşım sergileyecek.

Akıllı telefon üreticileri, son yıllarda piyasaya çıkardığı telefonlarla adeta megapiksel savaşına girdi. 8, 16, 24, 32 ve 64 derken, günümüzde 108 MP kameralara sahip telefonlar karşımıza çıkmaya başladı.

Ancak bildiğiniz gibi çektiğiniz fotoğrafın kalitesini etkileyen birçok faktör var ve tek başına megapiksel değeri yeterli değil.

Bu nedenle üreticiler, yüksek megapiksel değerine sahip kameraları yalnızca bir pazarlama stratejisi olarak kullanıyor.

SAMSUNG BU YARIŞTAN ÇEKİLECEK

Gelen bilgilere göre Samsung, müşterilerine en yüksek megapiksel değerini sunabilmek için adeta birbirleriyle yarışan üreticiler arasında yer almamaya karar verdi.

Akıllı telefon sektöründeki en güvenilir kaynaklardan biri olan Ice Universe, Güney Koreli şirketin megapiksel konusunda artık daha gerçekçi bir yaklaşım benimseyeceğini söylüyor.

Samsung, megapiksel değerinden çok piksel boyutu ile sensör çözünürlüğü arasında dengeyi sağlamaya çalışacak.

Şirketin, akıllı telefonları için 200 ve hatta 600 megapiksel kamera geliştirdiği biliniyor. Samsung'un aldığı yeni kararla, bu kameralarda nasıl bir yol haritası izleyeceği şimdilik belli değil.