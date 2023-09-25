Samsung, MrBeast ile anlaştı! Amaç gençleri iPhone sevdasından vazgeçirmek Samsung, gençlerin büyük bir bölümünün iPhone'ları tercih etmesi nedeniyle ünlü YouTuber MrBeast ile reklam anlaşması imzaladı.

ensonhaber.com

Bu yılın başlarında yatırım bankası Piper Sandler, gençlerin yüzde 87'sinin iPhone sahibi olduğunu ve Android cihaz üreticilerinin gençler arasında hiç popüler olmadığını gösteren bir rapor yayınladı.

Ancak Samsung'un çocukları Apple bağımlılığından kurtarmak için yeni bir planı var: YouTuber ve restoran işletmecisi Jimmy Donaldson, diğer adıyla MrBeast.

MrBeast, inanılmaz izlenen videoları ve yüksek abone sayısı ile gençlerin son dönemdeki en büyük favorileri arasında. Samsung da bundan faydalanmak istiyor.

Samsung ve MrBeast ortaklığı

Bu ortaklık kapsamında artık MrBeast ve ekibi “vlog” tarzı çekimleri ya da büyük kameraların sığmadığı konumlardaki bazı çekimleri direkt olarak Galaxy akıllı telefon modelleriyle yapacak.

Samsung, duyurusunda bunun "hevesli ve profesyonel yaratıcılar için bir Galaxy akıllı telefonla nelerin mümkün olduğunu" göstereceğini söylüyor.

Samsung ortaklığında ilk video geldi

Türkle dublajla yayınladığı videolarla ülkemizde de oldukça izlenen MrBeast, Samsung ortaklığındaki ilk videosunu geçtiğimiz günlerde yayınladı.

Videoda, Samsung'un telefonlarından kısaca bahsediliyor. Ayrıca Galaxy Z Flip 5'i tanıtan kısa bir video içi reklam da var.

Videonun geri kalanında, arabaların içine monte edilmiş S23 Ultra ile çekimler yapılıyor.

Şirketin MrBeast sponsorluğunun Samsung'un yeni modellerine olan ilgili artırıp artırmayacağını zaman gösterecek.