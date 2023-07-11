Samsung One UI 5.1.1 beta güncellemesi alacak telefonlar Samsung, One UI 5.1.1 beta programını belirli cihazlar için yayınladı. Güncelleme alması muhtemel telefonları listeledik.

ensonhaber.com

Android 13’ü resmi olarak piyasaya çıkarmasının ardından Google, şimdi de Android 14 çalışmalarına hız vermiş durumda.

Akıllı telefonlara birçok yeni özellik getirmesi beklenen Android 14, yıl bitmeden bazı akıllı telefonlara sunulacak.

Samsung modelleri için ise Android 14 tabanlı One UI 6.0 betanın üçüncü çeyrekte yayınlanması bekleniyor.

Öte yandan şirket, mevcut sürüm olan One UI 5.5'i güncellemeye devam ediyor. Samsung, One UI 5.1.1 beta programını belirli cihazlar için yayınladı.

Güncelleme alacak Samsung modelleri

Samsung’un One UI 5.1.1 güncellemesi Galaxy katlanabilir telefonlar ve tabletlere odaklanıyor.

One UI 5.1.1 beta, Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Tab S8 serisi (yalnızca 5G modelleri) için erişime açılmaya başladı. Ancak, aşağıdaki modellerinde güncelleme alması bekleniyor:

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Tab S8/S8+/S8 Ultra

Galaxy Tab S7/S7+/S7 FE

Galaxy S23 serisi

Galaxy S22 serisi

Galaxy S21 serisi (S21 FE dahil)

Galaxy S20 serisi (S20 FE dahil)

Galaxy Note 20 serisi

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A52/A52 5G/A52s

Galaxy A73

Galaxy A72

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy M54 5G

Galaxy M53 5G