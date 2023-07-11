Samsung One UI 5.1.1 beta güncellemesi alacak telefonlar

Android 13’ü resmi olarak piyasaya çıkarmasının ardından Google, şimdi de Android 14 çalışmalarına hız vermiş durumda.
Akıllı telefonlara birçok yeni özellik getirmesi beklenen Android 14, yıl bitmeden bazı akıllı telefonlara sunulacak.
Samsung modelleri için ise Android 14 tabanlı One UI 6.0 betanın üçüncü çeyrekte yayınlanması bekleniyor.
Öte yandan şirket, mevcut sürüm olan One UI 5.5'i güncellemeye devam ediyor. Samsung, One UI 5.1.1 beta programını belirli cihazlar için yayınladı.
Güncelleme alacak Samsung modelleri
Samsung’un One UI 5.1.1 güncellemesi Galaxy katlanabilir telefonlar ve tabletlere odaklanıyor.
One UI 5.1.1 beta, Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Tab S8 serisi (yalnızca 5G modelleri) için erişime açılmaya başladı. Ancak, aşağıdaki modellerinde güncelleme alması bekleniyor:
Galaxy Z Fold 4
Galaxy Z Flip 4
Galaxy Z Fold 3
Galaxy Z Flip 3
Galaxy Z Fold 2
Galaxy Tab S8/S8+/S8 Ultra
Galaxy Tab S7/S7+/S7 FE
Galaxy S23 serisi
Galaxy S22 serisi
Galaxy S21 serisi (S21 FE dahil)
Galaxy S20 serisi (S20 FE dahil)
Galaxy Note 20 serisi
Galaxy A54
Galaxy A53
Galaxy A52/A52 5G/A52s
Galaxy A73
Galaxy A72
Galaxy A34
Galaxy A33
Galaxy M54 5G
Galaxy M53 5G