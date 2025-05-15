Samsung One UI 8 için lansman takvimi netleşti: Android 16 bu yaz geliyor

Haber Merkezi

Google'ın Android 16'yı Haziran 2025 gibi erken bir tarihte yayınlayacağını duyurması, Samsung kullanıcıları arasında heyecan yarattı ve gözler şirketin kendi arayüzü One UI 8'in çıkış tarihine çevrildi.

Samsung'dan gelen resmi açıklamaya göre, Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesi için bekleyiş çok uzun sürmeyecek ve bu yaz aylarında yayınlanacak.

SAMSUNG GARANTİ VERDİ

Samsung'da Başkan Yardımcısı ve Akıllı Telefon Planlaması Başkanı olan Minseok Kang, yakın zamanda yayınlanan bir videoda One UI 8'in "bu yaz" piyasaya sürüleceğini garanti etti.

Bu zaman aralığı hazirandan eylüle kadar geniş bir dönemi kapsasa da Samsung'un bir çıkış penceresi vermesi, kararlılığını gösteriyor.

BU YILKİ GÜNCELLEME SÜRECİ DAHA SORUNSUZ İŞLEYECEK

Kapsamlı değişiklikler ve gecikmelerle eleştirilen One UI 7'nin aksine, One UI 8'in performans iyileştirmelerine ve küçük ayarlamalara odaklanan daha küçük bir güncelleme olması bekleniyor.

Raporlar ayrıca, Samsung'un One UI 8 beta sürümünü bu ayın sonlarında yayınlayabileceğini ve kararlı sürümün temmuz veya ağustosta gelebileceğini öne sürüyor; bu da şirket için en hızlı güncelleme döngülerinden biri olacak.

İLK GÜNCELLEMEYİ AMİRAL GEMİSİ MODELLER ALACAK

Samsung, hangi cihazların güncellemeyi ilk alacağını henüz belirtmese de geçmiş eğilimlere dayanarak Galaxy S ve Galaxy Z serisi amiral gemisi telefonların öncelikli olacağı tahmin ediliyor.

Galaxy A serisi gibi orta sınıf cihazlar ise One UI 8 güncellemesini muhtemelen daha sonra alacak.