Samsung, otomobiller için parmak izi teknolojisi geliştiriyor

Samsung, otomobiller için biyometrik doğrulama teknolojisi üzerinde çalışıyor. Bu sayede tüm araçlar, hırsızlığa karşı tam koruma sağlayacak.

Son yıllarda teknolojinin oldukça gelişmesine rağmen, otomobiller hala hırsızlığın kurbanı oluyor. Ne özel alarmlar ne de GPS izleme cihazları bu sorunu ortadan kaldırabilmiş değil.

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, gelecekteki araçları çok daha güvenli hale getirecek yeni bir teknolojinin patentini aldı.

ARAÇLARA BİYOMETRİK KORUMA

Güney Koreli şirket, patentini aldığı biyometrik sensörlerle, bir otomobilin yalnızca sahibi tarafından çalıştırılmasını sağlayacak. Bu sistemle otomobiller, hırsızlığa karşı biyometrik koruma altına alınabilecek.

BİRDEN FAZLA DOĞRULAMA GEREKECEK

Samsung mühendisleri, arabaya birden fazla biyometrik parmak izi sensörü yerleştirmeyi planlıyor.

Bu sensörlerden biri kapı kolunda bulunacak ve yalnızca parmak iziyle kapılar açılacak. İkinci sensör ise direksiyon simidinde bulunacak ve motorun çalışmasını sağlayacak.

Samsung'un, geliştirdiği bu teknolojiyi diğer otomobil üreticileriyle paylaşmayı planlayıp planlamadığı veya Güney Koreli devin kendi arabasını piyasaya sürmeye hazır olup olmadığı ise henüz belli değil.



