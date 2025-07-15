Samsung, Plus modellerinin fişini çekiyor: İşte yerine gelecek model

Samsung'un, amiral gemisi Galaxy S ve Galaxy Tab serilerinde yıllardır gördüğümüz geleneksel "Plus" modelini emekliye ayırmaya hazırlandığı iddia ediliyor.

Sızıntılara göre bu strateji değişikliği, 2026'nın başlarında piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy S26 serisiyle başlayacak.

"PLUS" GİDİYOR, "EDGE" GELİYOR

Güvenilir bir sızıntı kaynağına göre, Galaxy S26 serisinde üç ana model yer alacak: Galaxy S26, Galaxy S26 Edge ve Galaxy S26 Ultra.

Bu üç modelin yanı sıra, daha sonra bir de S26 FE modelinin de seriye ekleneceği belirtiliyor.

DEĞİŞİKLİK TABLETLERİ DE KAPSIYOR

Aynı stratejinin tablet tarafında da uygulanacağı ve bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy Tab S11 serisinde de bir "Plus" modelinin bulunmayacağı iddia ediliyor.

Bu serinin ise Galaxy Tab S11, Galaxy Tab S11 Ultra ve Galaxy Tab S11 Lite olmak üzere üç modelden oluşacağı söyleniyor.