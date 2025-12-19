NASA'nın yeni başkanı Jared Isaacman oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Senatosu, milyarder girişimci Jared Isaacman’ın NASA yöneticiliğini resmen onayladı.

Ödeme şirketi Shift4’ün kurucusu olan Isaacman, daha önce SpaceX ile uzaya çıkan özel bir astronot olarak tanınıyor.

ÇIKAR ÇATIŞMASI TARTIŞMALARI

Isaacman’ın Elon Musk ile olan yakın ilişkisi ve SpaceX’in NASA’nın en büyük yüklenicilerinden biri olması, atama sürecinde çeşitli tartışmaları beraberinde getirdi.

Eleştirmenler olası çıkar çatışmalarına dikkat çekerken, destekçileri ise Isaacman'ın saha deneyiminin kuruma hız kazandıracağını savunuyor.

ROTANIN YÖNÜ MERAK KONUSU

Bu atama, NASA’nın gelecekteki uzay politikaları açısından kritik bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Kurumun mevcut Ay programı Artemis’e mi odaklanacağı, yoksa Mars hedefli daha iddialı bir vizyona mı geçeceği bu yeni dönemde netlik kazanacak.

JARED ISAACMAN KİMDİR

Henüz 16 yaşındayken lise eğitimini yarıda bırakarak ailesinin bodrum katında Shift4 ödeme sistemlerini kuran Isaacman, iş dünyasında büyük bir başarı hikayesine imza attı.

Ayrıca 2011 yılında kurduğu Draken International ile dünyanın en büyük özel savaş uçağı filolarından birini yöneterek ABD ordusuna pilot eğitim desteği sağladı.

REKORLARLA DOLU UZAY GEÇMİŞİ

8 bin saatin üzerinde uçuş deneyimine sahip olan Isaacman, 2021 yılında tamamen sivillerden oluşan ilk yörünge uçuşu Inspiration4'e komutanlık yaptı.

Ardından Polaris Dawn göreviyle ilk ticari uzay yürüyüşünü gerçekleştirerek Apollo 17'den bu yana insanların ulaştığı en uzak noktaya erişme başarısını gösterdi.

Embry-Riddle Havacılık Üniversitesi'nden mezun olan ve aynı üniversiteden fahri doktora unvanı alan Isaacman, havacılık alanındaki yetkinliğini akademik düzeyde de kanıtladı.

Deneysel Test Pilotları Derneği'nin Onursal Üyesi olan yeni NASA başkanı, Pennsylvania'da ailesiyle birlikte yaşıyor.