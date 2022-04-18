Samsung, şeffaf telefon üzerinde çalışmaya başladı

Daha önce şeffaf telefonların patentini alan Samsung'un, bu teknoloji üzerinde çoktan çalışmalara başladığı iddia ediliyor.

Son zamanlarda akıllı telefon ekranlarında adeta devrim yaşanıyor. Katlanabilir ve yuvarlanabilir ekranlar derken, gelecekte tamamen şeffaf modeller de karşımıza çıkabilir.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz yıl ‘Şeffaf Görüntüleme Cihazı ve Benzerini Üretme Metodu’ başlıklı yeni bir patent başvurusunda bulunmuş ve şeffaf telefonların geleceğine dair ipucu vermişti.

Uzun bir süredir teknoloji dünyasını meşgul eden bu tasarım, gelecekte Samsung tarafından hayata geçirilebilir.





Samsung çalışmalara başladı

SamMobile, Samsung’un Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'ne şeffaf telefon ekranları için yeni bir başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Yapılan başvuruda iki farkı tasarımın olduğu belirtiliyor. Bu tasarımların ikisi de telefonun ana ekranından uzanan şeffaf bir bölümü içeriyor.

Bu tür bir teknolojinin özellikle de artırılmış gerçeklik adına son derece faydalı olabileceği belirtiliyor. Patentte yer alan ve ana ekrandan uzayan şeffag bölüm, dijital nesnelerin gerçek dünyadaki gibi gösterilmesini sağlayabilir.

Bununla birlikte, yürürken telefonunuzda bir şeyler yazmaya odaklandığınızda bu ekran sayesinde önünüzü daha kolay görmeniz de mümkün olabilir.