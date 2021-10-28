Samsung telefonlarda internet paylaşımı nasıl yapılır

Samsung telefonları nasıl bir Wi-Fi erişim noktasına dönüştüreceğinizi ve interneti başkalarıyla paylaşabileceğinizi anlattık.

Mobil Hotspot veya Mobil Erişim Noktası olarak bilinen mobil internet paylaşma özelliği, cep telefonunuzu modem olarak kullanmanızı sağlar.

Mobil hotspot ile dizüstü bilgisayarınız, diğer akıllı telefonlarınız, tabletiniz ve oyun konsollarınız, telefonunuzun internetine bağlanabilir.

Peki Samsung telefonlarda internet paylaşımı veya Mobil Hotspot özelliği nasıl açılır? Bu özelliği kullanabilmeniz için aşağıdaki adımları uygulayın:

1- Telefonunuzun "Ayarlar" bölümüne dokunun.

2- "Bağlantılar" sekmesine dokunun.

3- Mobil Erişim Noktası ve İnternet Paylaşımı sekmesine dokunun.

4- Mobil Erişim Noktası sekmesine girin.

5- Kapalı olan seçeneği Aktif duruma getirerek İnternet Paylaşımı yapabilirsiniz. Bağlantı şifresine ise Şifre alanından ulaşabilirsiniz.