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    Samsung telefonlarda internet paylaşımı nasıl yapılır

    Samsung telefonları nasıl bir Wi-Fi erişim noktasına dönüştüreceğinizi ve interneti başkalarıyla paylaşabileceğinizi anlattık.
    • Haber Merkezi
    • 28.10.2021 - 14:35
    • Güncelleme : 28.10.2021 - 14:42
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    Samsung telefonlarda internet paylaşımı nasıl yapılır

    Mobil Hotspot veya Mobil Erişim Noktası olarak bilinen mobil internet paylaşma özelliği, cep telefonunuzu modem olarak kullanmanızı sağlar.

    Mobil hotspot ile dizüstü bilgisayarınız, diğer akıllı telefonlarınız, tabletiniz ve oyun konsollarınız, telefonunuzun internetine bağlanabilir.

    Peki Samsung telefonlarda internet paylaşımı veya Mobil Hotspot özelliği nasıl açılır? Bu özelliği kullanabilmeniz için aşağıdaki adımları uygulayın:

    1- Telefonunuzun "Ayarlar" bölümüne dokunun.

    wifi hotspot

    2- "Bağlantılar" sekmesine dokunun.

    samsung mobil hotspot

    3- Mobil Erişim Noktası ve İnternet Paylaşımı sekmesine dokunun.

    samsung mobil hotspot

    4- Mobil Erişim Noktası sekmesine girin.

    samsung hot

    5- Kapalı olan seçeneği Aktif duruma getirerek İnternet Paylaşımı yapabilirsiniz. Bağlantı şifresine ise Şifre alanından ulaşabilirsiniz.

    samsung wifi hotspot

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