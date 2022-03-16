Petrol
99.87
-0.04%
Euro
16.18
0.54%
Dolar
14.72
0.12%
Altın
908.01
0.21%
Borsa
2094
0.72%
Bitcoin
594.974
4.00%
BTXN Coin
39.33
0.84%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Çok bulutlu 8 C

    Samsung, telefonları yavaşlattığı için özür diledi

    Samsung Cihaz Deneyimi Bölümü CEO’su JH Han, özellikle Galaxy S22'de yer alan uygulamaları yavaşlattıkları için özür mesajı yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 16.03.2022 - 14:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Samsung, telefonları yavaşlattığı için özür diledi

    Geçtiğimiz yıllarda Apple'ın, iPhone'ları bilerek yavaşlattığı ortaya çıkmış ve ABD'li şirket, bunu aniden kapanmaları önlemek ve batarya sağlığını korumak için yaptığını açıklamıştı.

    Geçtiğimiz günlerde ise benzer bir durumu, Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un yaptığı ortaya çıkmıştı.

    Günümüz akıllı telefon sektöründe büyük bir paya sahip olan Samsung’un, binlerce Android uygulamasına gizlice performans sınırlaması getirdiği tespit edilmişti.

    UYGULAMALARIN PERFORMANSINI DÜŞÜRÜYOR

    Android Authority tarafından paylaşılan bilgilere göre, sistem performansını optimize etmek ve aşırı ısınmanın önüne geçmek için Oyun Optimizasyon Hizmeti'nden (GOS) faydalanan Samsung’un; uygulamaların tam performansla çalışmasına engel olduğu açıklandı.

    SAMSUNG

    SAMSUNG ÖZÜR DİLEDİ

    Samsung Cihaz Deneyimi Bölümü CEO’su JH Han, güvenlik için cihazlara yerleştirilen GOS hizmetinin yalnızca oyunların performansını etkilediğini açıkladı ve yavaşlama için kullanıcılardan özür diledi.

    Öte yandan Samsung, geçtiğimiz hafta yayınladığı yeni bir güncellemeyle Galaxy S22 kullanıcılarının kısıtlamayı kaldırmasına izin verdi.

    Son olarak, Güney Kore’nin Adil Ticaret Komisyonu'nun Galaxy S22 serisindeki yavaşlama nedeniyle Samsung'a soruşturma açtığını belirtelim.


    İlginizi Çekebilir

    Andre Gide’in devasa eseri: Günlükler
    Kitap

    Andre Gide’in devasa eseri: Günlükler

    Lviv'de sahra hastanesi kuruldu
    Dünya

    Lviv'de sahra hastanesi kuruldu

    Ücretsiz borsa takip uygulaması için kaydolun!
    Meta Trader

    Ücretsiz borsa takip uygulaması için kaydolun!

    Görüş Bildir