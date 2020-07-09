Samsung, telefonların kutusuna şarj cihazı koymayabilir

Samsung'un, tıpkı Apple gibi telefonların kutusuna artık şarj cihazı koymayacağı iddia edildi.

Geçtiğimiz günlerde paylaşılan yeni bir rapora göre, iPhone 12 modellerinin kutusunda şarj cihazı bulunmayacağı iddia edilmişti.

Bu nedenle Apple'ın iPhone'lar için isteğe bağlı bir aksesuar olarak 20W hızlı şarj adaptörünü piyasaya süreceği ve şu anda kullanılan 5W ve 18W şarj cihazlarının artık üretilmeyeceği söylenmişti.

Apple'ın, yeni şarj cihazını iPhone'ların kutusuna yerleştirmeyerek telefonları biraz daha ucuz fiyata satma fikrine Samsung da dahil olabilir.

SAMSUNG KUTULARINDAN DA ŞARJ CİHAZI ÇIKMAYABİLİR

Güney Kore'den gelen bazı haberlere göre Samsung, gittikçe pahalı hale gelen şarj cihazlarını artık telefonun kutusuna yerleştirmeyecek ve bu sayede telefon fiyatlarını düşürecek.

Aslına bakacak olursak Apple ve Samsung'un şu anda değerlendirme aşamasında olduğu bu karar kulağa pek hoş gelmese de günümüzde oldukça pahalı hale gelen telefonlar, kutudan şarj cihazı çıkmamasıyla biraz daha ucuzlayabilir.

HIZLI ŞARJ CİHAZI FİYATLARI ARTIRIYOR

Apple'ın şu anda piyasada bulunan 18W hızlı şarj destekli adaptörün fiyatı yaklaşık 230 TL. İPhone 12 serisi ile birlikte gelecek 20W hızlı şarj cihazının haliyle daha da pahalı olması bekleniyor.

Bu nedenle Apple, yeni şarj cihazını iPhone'ların kutusuna yerleştirmeyecek ve telefonları biraz daha ucuz fiyata satabilecek.

Apple'ın uygulayacağı bu yöntemi Güney Koreli üretici Samsung'da uygulayabilir. Ancak konu hakkında her iki şirketten de henüz bir açıklama yok.