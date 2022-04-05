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    Samsung, televizyonlarına NFT getiriyor

    Teknoloji devi Samsung, yeni çıkaracağı akıllı televizyonlarda NFT platformları tercih edecek.
    • Haber Merkezi
    • 05.04.2022 - 09:38
    • Güncelleme : 05.04.2022 - 09:54
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    Samsung, televizyonlarına NFT getiriyor

    Türkçe karşılığı "değiştirilemez token" olan non-fungible token (NFT), blockchain ağı üzerinde şifrelenmiş, bir eşi daha olmayan token anlamına geliyor.

    Son aylarda oldukça popüler hale gelen bu teknoloji sayesinde görsel veya video satışlarından milyonlarca dolar gelir elde ediliyor.

    NFT için yeni bir adım atan Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bu yıl çıkaracağı akıllı televizyonlarda NFT özelliğini kullanıma sunacak.

    Nifty Gateway, Samsung ile ortaklaşa çalışarak TV’lere NFT getirmeyi planladıklarını resmen açıkladı.

    Bu kapsamda, belirli Samsung akıllı televizyonları Nifty Gateway’in NFT pazarına erişime sahip olacak. Bunların arasında QLED ve Neo QLED TV’ler, Micro LED TV’ler ve Frame TV yer alıyor.

    nft samsung

    TV'LERDEN NFT SATIN ALINABİLECEK

    TV'lere gelecek platform sayesinde  NFT aramak, incelemek ve satın almak mümkün olacak.

    Televizyondaki "akıllı kalibrasyon" özelliğinin, ekran ayarlarını NFT'ye göre otomatik düzenleyerek eserin görüntüsünün orijinaline yakın şekilde sunulması bekleniyor.

    Samsung, böylece NFT'leri destekleyen ilk televizyon üreticisi olarak kayıtlara geçti.

    Öte yandan uzmanlar, Nifty Gateway gibi henüz oturmamış ve zaman zaman sorunlar çıkaran bir sistemle yola çıkmak için henüz erken olduğunu düşünüyor.


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