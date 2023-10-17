Samsung Türkiye duyurdu: İşte Android 14 alacak telefonlar Samsung'un Android 14 yayın takvimi ortaya çıktı. Şirket, birçok modeli için yeni güncellemeyi kullanıma sunacak.

ensonhaber.com

Android 13’ü resmi olarak piyasaya çıkarmasının ardından Google, şimdi de Android 14 çalışmalarına hız vermiş durumda.

Akıllı telefonlara birçok yeni özellik getirmesi beklenen Android 14, bazı akıllı telefonlara sunulmaya başlanacak.

Samsung modelleri için Android 14 tabanlı One UI 6.0 güncellemesi, temmuz ayında "beta" olarak bazı telefonlara gelmişti. Şirket, şimdi ise kararlı sürümün dağıtımına başlıyor.

Samsung resmi listeyi paylaştı

Samsung Türkiye, ilk etapta Android 14 güncellemesi alacak modellerin bir listesini yayınladı.

Samsung Türkiye'den yapılan açıklamaya göre Android 14, kasım ayının sonuna kadar 17 farklı Galaxy modeli için kullanıma sunulacak.

Galaxy S23, S23+ ve S23 Ultra güncellemenin ilk sunulacağı telefonlar olacak. Hemen ardından Galaxy S22 serisi, Z Fold 5 ve Z Flip 5 modelleri güncelleme alacak.

Orta seviye Galaxy A cihazların ise, en geç 27 Kasım'a kadar güncellemeye kavuşacak.

Android 14 alacak Samsung modelleri ve tarih aralıkları

Galaxy S23 – 11 Ekim 2023 – 11 Kasım 2023

Galaxy S23+ – 11 Ekim 2023 – 11 Kasım 2023

Galaxy S23 Ultra – 11 Ekim 2023 – 11 Kasım 2023

Galaxy S22 – 11 Kasım 2023 – 27 Aralık 2023

Galaxy S22+ – 11 Kasım 2023 – 27 Aralık 2023

Galaxy S22 Ultra – 11 Kasım 2023 – 27 Aralık 2023

Galaxy Z Flip 5 – 1 Kasım 2023 – 1 Aralık 2023

Galaxy Z Fold 5 – 1 Kasım 2023 – 1 Aralık 2023

Galaxy A53 – 27 Ekim 2023 – 27 Kasım 2023

Galaxy A33 – 27 Ekim 2023 – 27 Kasım 2023

Galaxy A54 – 18 Ekim 2023 – 18 Kasım 2023

Galaxy A34 – 10 Kasım 2023 – 10 Aralık 2023

Galaxy A13 – 23 Kasım 2023 – 23 Aralık 2023

Galaxy Tab S9 Ultra – 20 Ekim 2023 – 20 Kasım 2023

Galaxy Tab S9+ – 20 Ekim 2023 – 20 Kasım 2023

Galaxy Tab S9 – 20 Ekim 2023 – 20 Kasım 2023

Galaxy Tab S8 Ultra – 11 Kasım 2023 – 11 Aralık 2023