Samsung, Türkiye'deki kullanıcılarına teşekkür etti: Satışlardan çok memnunuz

Samsung, Türkiye'deki kullanıcılarına teşekkür etti: Satışlardan çok memnunuz

Eylül ayında satışa sunulan Galaxy Z Fold3 ve Galaxy Z Flip3’ün satışları, gelen yoğun talep sayesinde beklentilerden daha fazla arttı. Samsung Türkiye, bunun için bir teşekkür mesajı yayınladı.

Katlanabilir telefon pazarına liderlik eden Samsung, geçtiğimiz haftalarda tanıttığı yeni katlanabilir modelleri Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3'ü Türkiye'deki mağazalara getirmişti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, katlanabilir akıllı telefonlara artan ilgi, Samsung’un bu kategorideki son çıkardığı Galaxy Z Serisi’nin Türkiye’deki satışlarına da yansıdı.

SAMSUNG'DAN TEŞEKKÜR

Katlanabilir telefonlara Türkiye'deki kullanıcıların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Samsung, kullanıcılarına bir teşekkür mesajı gönderdi ve şu ifadeleri kullandı:

"Samsung Türkiye olarak, katlanabilir akıllı telefonlara gösterdiğiniz yoğun ilgiye teşekkür ederiz. Eylül ayında Türkiye’de resmen satışa sunduğumuz Galaxy Z Serisi'nin şık üyeleri Galaxy Z Fold3 ve Galaxy Z Flip3 5G'ye olan talep katlanarak arttı.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de adeta yok satan Galaxy Z Fold3 ve Galaxy Z Flip3 5G'ye artan talebi karşılamak ve siz değerli kullanıcılarımızı Galaxy dünyasının en yenilikçi ürünleriyle buluşturmak için tüm gücümüzle çalışıyor ve katlanabilir akıllı telefonlarımızı ülkemize getirmeye çalışıyoruz.

Mobil dünyada yeni imkânların kapılarını aralayan katlanabilir akıllı telefonları daha yakından tanıyın, Samsung'un yenilikçi teknolojilerinden haberdar olun."

TÜRKİYE FİYATLARI

Samsung Türkiye'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Galaxy Z Flip 3'ün fiyatı, 11 bin 999 TL olarak belirlendi.

Her ne kadar yüksek olan bu fiyat, katlanabilir telefon pazarında uygun sayılabilecek olsa da Galaxy Z Fold 3 için aynı şeyi söyleyemiyoruz.

Çünkü Samsung'un web sitesinde Galaxy Z Fold3'ün Türkiye fiyatı, 21 bin 999 TL olarak belirlenmiş durumda.

HEDEF BU YIL 6,5 MİLYON ADET SATIŞ

Güney Koreli teknoloji devi, bu yılın sonuna kadar dünya genelinde yaklaşık 6,5 milyon katlanabilir akıllı telefon satmayı planlıyor. Bunların çoğunun yakın zamanda piyasaya sürülen Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 olacağı tahmin ediliyor.