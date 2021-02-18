Samsung ve Google, Bitcoin'i ödeme yöntemi olarak kabul edebilir

Samsung Pay ve Google Pay, kısa bir süre sonra kripto para birimi Bitcoin'i ödeme yöntemi olarak kabul edebilir. İşte detaylar...

Herhangi bir merkez bankası veya resmi kuruluşla ilgisi olmayan elektronik bir para birimi olan Bitcoin, dünya genelinde en çok kullanılan kripto para birimlerinin başında geliyor.

Son dönemlerde ise hem Bitcoin hem de diğer kripto para birimlerinde yukarıya doğru bir hareket söz konusu. Bu hareketlilik, büyük şirketlerin de dikkatini çekiyor.

GOOGLE VE SAMSUNG'DAN BITCOIN KARARI

Google Pay ve Samsung Pay'in, yakında Bitcoin ve diğer kriptoları kabul edeceği bildirildi. Gelen bilgilere göre iki şirketin bu hamlesi, Mart 2021 gibi yakın bir tarihte hayata geçebilir.

Daha önce Apple'ın ödeme hizmeti Apple Pay’in de Bitcoin’i kabul edeceği öğrenilmişti.



Gelen bilgilere göre bu hizmet için şirketler BitPay ile bir anlaşma imzalayacak. Kullanıcılar, BitPay'deki kripto para birimlerini Google Pay ve Samsung Pay'e bağlayabilecek ve böylece kripto para birimleri kullanan platformlarda sorunsuz ödeme yapabilecek.

Hizmette desteklenen kripto para birimleri arasında Bitcoin, Bitcoin Cash, BUSD, Ether, PAX, USDC ve GUSD gibi birimler de bulunuyor.

Geçtiğimiz günlerde 1,5 milyar dolarlık varlığını Bitcoin'e yatıran Tesla, yakın gelecekte Bitcoin ile ödeme kabul edebileceğini söylemişti.