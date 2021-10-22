Samsung ve Stellantis, elektrikli araç bataryaları için anlaştı

Samsung ve Stellantis, elektrikli araç bataryaları için anlaştı

Samsung, batarya üretimi alanında daha fazla söz sahibi olmak için Stellantis ile ortaklık kurdu.

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile PSA grubu, geçtiğimiz yıl aralık ayında yüzde 50-50 ortaklıkta birleşmek için anlaşma sağlamış ve ocak ayında Stellantis markası altında birleşme gerçekleşmişti.

FCA ve PCA gruplarının birleşmesinden doğan ve dünyanın en büyük otomotiv gruplarından biri olan Stellantis, şu sıralar elektrikli araç bataryaları konusunda dev anlaşmalara imza atıyor.

SAMSUNG İLE ANLAŞTI

Kuzey Amerika için pil hücreleri ve modülleri üretmek amacıyla geçtiğimiz günlerde LG ile anlaşan Stellantis, bu kez de bir başka Güney Koreli dev Samsung ile ortak oldu.

Samsung çatısı altında yer alan Samsung SDI, dünyanın en büyük pil üreticileri arasında yer alıyor. Hyundai ve Rivian gibi şirketlere elektrikli araçlar için pil tedarik eden firma, artık küresel otomobil üreticisi Stellantis için de üretim yapacak.

Anlaşmanın boyutuyla ilgili herhangi bir ayrıntı açıklanmamış olsa da milyar dolarlar ifade ediliyor.

Ayrıca, kısa bir süre önce Samsung SDI ve Stellantis'in ABD'de bir pil üretim tesisi kurmak için bir anlaşma imzaladığı da bildirildi.

Stellantis, ürün yelpazesinin elektriklenmesi ve yazılım geliştirme için 2025 yılına kadar yaklaşık 34,9 milyar dolar yatırım yapacağını açıklamıştı.