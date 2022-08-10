Samsung, yeni katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold4 ve Galaxy Z Flip4'ü tanıttı

Samsung, Galaxy Unpacked etkinliğinde katlanabilir ekranlı yeni telefonları Galaxy Z Fold4 ve Galaxy Z Flip4'ü görücüye çıkardı. İşte telefonların öne çıkan özellikleri..

Katlanabilir telefon pazarına liderlik eden Samsung, geçtiğimiz aylarda tanıttığı yeni katlanabilir modelleri Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3'ü Türkiye'de dahil birçok ülkede satışa sunmuştu.

Samsung, katlanabilir akıllı telefon pazarının 2023 yılana kadar 10 kat büyümesinin beklendiğini söylüyor.

Güney Koreli şirket, bugün düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliğinde katlanabilir ekranlı yeni telefonları Galaxy Z Fold4 ve Galaxy Z Flip4'ü tanıttı.

Gelin hep birlikte, Samsung'un yeni katlanabilir modellerinin özelliklerine yakından bakalım.

Samsung Galaxy Z Fold4 özellikleri

Samsung’un ilk katlanabilir telefon modeli olan Fold’un dördüncü modeli olan Fold4, daha ince hafif bir tasarımla karşımıza çıkıyor.

Telefon, suya dayanıklı ilk katlanabilir akıllı telefon unvanını kavuşturan IPX8 dayanıklılık sertifikasına sahip.

Qualcomm’un Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemcisinden güç alan telefonda, 12GB RAM ve 256GB/512GB depolama seçenekleri bulunuyor.

Samsung Galaxy Z Fold4; 50 megapiksel çözünürlüğe sahip ana kamera, 10 megapiksellik telefoto sensör ve 12 MP’lik ultra geniş açılı kameraya ev sahipliği yapıyor. Tüm bu kameralar, Galaxy S22 serisinde de karşımıza çıkmıştı.

Telefonun kapak ekranında bulunan selfie kamerası 10 MP, iç kısımda ve ekrana gömülü olacak olan kamera ise 4 MP çözünürlükte.

Son olarak telefon, 120Hz yenileme hızı sunan 7,6 inç iç ekran ve 6,2 inç kapak ekranı ile 25W hızlı şarj destekli 4400 mAh bataryayla kutusundan çıkıyor.

Samsung Galaxy Z Flip4 özellikleri

Samsung, düzenlenen etkinlikte dikey olarak katlanabilen Galazy Z Flip 4 modelini de görücüye çıkardı.

Akıllı telefon, arka kısmında ikincil bir alan barındırıyor. Bu bölümde, ikili kamera kurulumu ve küçük bir ekran karşımıza çıkıyor.

Geçtiğimiz yıl tanıtılan Galaxy Z Flip3 ile büyük ölçüde aynı tasarıma sahip olan Galaxy Z Flip 4 modelinde, 120Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç FHD+ ekran bulunuyor.

Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemcisinden güç alan telefonda 8GB RAM ve 128GB/256GB/512 GB depolama seçenekleri yer alıyor.

Telefonun arka kısmında 12 MP + 12 MP çift kamera ve ön kısmında 10MP'lik tek bir kamera bizleri karşılıyor.

25W hızlı şarj destekli 3500 mAh batarya kapasitesinden güç alan Galaxy Z Flip 4, Samsung'un bu yıl katlanabilir telefon pazarında önemli kozlarından biri olacak.