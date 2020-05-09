Samsung, yıl sonunda kendi banka kartını piyasaya sürecek

Samsung, yıl sonuna doğru banka kartını tanıtarak Apple ve Google'a rakip olacak.

Teknoloji şirketleri, kullanıcıların işini daha da kolaylaştırmak için bazı önemli adımlar atıyor.

Bu şirketlerin başında gelen Apple, iPhone kullanıcıları için daha kolay bir ödeme yöntemi olan Apple Card'ı, ilk defa geçtiğimiz yıl mart ayında duyurmuş ve ağustos ayında bütün kullanıcıların hizmetine sunmuştu.

GOOGLE DA BANKA KARTI ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

Google, birkaç farklı banka ile anlaşıp kendi kartını piyasaya sürecek. Müşteriler, Google Pay uygulaması üzerinden kartlarını yönetebilecek ve alışverişlerini kontrol edebilecek.

Google'ın piyasaya süreceği kart, Apple'dan farklı olarak doğrudan kullanıcının banka hesabına bağlı olacak ve ücetleri buradan tahsil edecek.





ŞİMDİ SIRA SAMSUNG'DA

Samsung, şirketin dijital ödeme uygulaması Samsung Pay ile birlikte çalışabilecek yeni bir banka kartı üzerinde çalışıyor.

Kaliforniya merkezli kişisel finans şirketi SoFi ile birlikte çalışan şirket, 2020'nin son aylarına doğru banka kartını kullanıma sunmayı planlıyor.

Samsung Pay Kuzey Amerika müdürü Sang Ahn, '' Vizyonumuz, hayallerini ve hedeflerini gerçekleştirebilmek için tüketicilerin paralarını daha iyi yönetmelerine yardımcı olmaktır. Artık mobil finansal hizmetler ve para yönetimi araçları, günlük yaşamımızda daha da büyük bir rol oynayacak.'' ifadelerini kullandı.

Dijital ödeme platformu Samsung Pay, yaklaşık beş yıl önce piyasaya sürüldü ve en çok kabul gören dijital ödeme platformlarından biri haline geldi.

Kredi kartı ve banka kartı bilgilerinizi ekleyerek kolayca ödemenizi yapmanızı sağlayan Samsung'un bu hizmeti, dahili manyetik güvenli iletim teknolojisi (MST) kullanıyor.

Samsung'un yeni banka kartı hizmetinin fiziksel bir kart mı yoksa sanal kart mı olacağı şu an için bilinmiyor. Ancak yeni kartın, Sadece Samsung Pay uygulamasıyla çalışacak sanal bir banka kartı olması muhtemel görünüyor.

Eğer öyleyse, MST çipi sadece orta ve üst seviye Samsung telefonlarda bulunduğundan, bu durum kartın çalışacağı cihaz sayısını da düşürebilir.