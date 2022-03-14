Samsung yöneticilerinin aldığı maaşlar ortaya çıktı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'da hangi yöneticinin ne kadar para kazandığı belli oldu.

Güney Kore merkezli teknoloji şirketi Samsung, özellikle akıllı telefon pazarından elde ettiği gelirle rakiplerini geride bırakmayı başarıyor.

Elde ettiği gelirlerin büyük bir kısmını araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yatıran şirket, geçtiğimiz yıl bu iş için 17.2 milyar dolar yatırım yaptı.

Genellikle kazanç, harcama ve çeyrek satış sonuçlarının açıklandığı Samsung'da çalışanların maaşları da zaman zaman ortaya çıkabiliyor. 2021 yılı için Samsung'da hangi yöneticinin ne kadar para kazandığı belli oldu.

EN YÜKSEK MAAŞ DJ KOH'UN

Samsung'un mobil bölümün eski şefi DJ Koh, geçtiğimiz yıl en yüksek maaşı alan Samsung yöneticisi olarak kayıtlara geçti.

2021 yılında 3.3 milyon dolar değerinde ikramiye ve 5.2 milyon dolar emeklilik maaşı alan DJ Koh, toplamda 9.6 milyon dolar gelir elde etti.





DJ Koh'un yerine mobil bölümün başına gelen Kim Hyuk-seok ise en yüksek maaş alan ikinci kişi konumunda. Kim Hyuk-seok, geçtiğimiz yıl 8.4 milyon dolar kazanç sağladı.

Samsung'da üçüncü yüksek ücretli çalışan yönetici ise Kim Ki-nam. Geçen yıl yarı iletlen denetiminden istifa eden Ki-nam, şimdilerde şirketin fütüristik teknolojiler geliştirilmesi için Ar-Ge bölümüne liderlik ediyor. Ki-nam, bu görev için şirketten yıllık 7 milyon dolarlık bir ödeme alıyor.