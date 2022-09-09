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    Samsung'dan Galaxy Note 9 kararı: Artık güncelleme yok

    Samsung, Galaxy S9'dan sonra şimdi de Galaxy Note 9 için Android güncellemesi desteğini bitirdi.
    • Haber Merkezi
    • 09.09.2022 - 14:06
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    Samsung'dan Galaxy Note 9 kararı: Artık güncelleme yok

    Samsung'un amiral gemisi serisi olan Galaxy Note, kullanıcıların en çok ilgi duyduğu akıllı telefonların başında geliyor.

    Samsung, 2021'de yeni bir Galaxy Note modeli satışa çıkarmamış ve bunun yerine katlanabilir modellere odaklanmıştı.

    Galaxy Note serisini tamamen bitiren Samsung, şimdi de yavaş yavaş güncelleme desteğini çekmeye başladı.

    Galaxy Note 9, güncelleme alamayacak

    Samsung, Galaxy S9'dan sonra şimdi de Galaxy Note 9 için Android güncellemesi desteğini bitirdi.

    Ağustos 2018’de tanıtılan ve Android 8.1 ile çıkış yapan Galaxy Note 9, en son Android 10 tabanlı One UI 2.5 güncellemesi almıştı.

    Daha sonra üç ayda bir güvenlik güncellemesi alan telefon, artık tamamen güncelleme desteğini kaybetti.

    samsung


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