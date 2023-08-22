Samsung'dan yeni özellik: iPhone'lar katlanabilir telefonlara dönüşüyor Samsung, iPhone sahiplerinin katlanabilir ekranlı telefon deneyimini yaşamalarını sağlayan yeni bir uygulama yayınladı.

ensonhaber.com

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 26 Temmuz’da düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliğinde katlanabilir yeni akıllı telefon modelleri Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5'i görücüye çıkardı.

2023 yılında toplamda 17 milyon adet katlanabilir telefon satılacağı tahmin ediliyor ve Samsung, bu pazarda açık ara önde.

Katlanabilir telefonlar için iPhone kullanıcılarını hedefleyen Samsung, bu deneyimi iPhone'larda yaşatacak yeni bir uygulama yayınladı.

iPhone'lar katlanabilir telefonlara dönüşüyor

"Try Galaxy" isimli web uygulaması, bir çift iPhone'un tek bir ekran gibi davranmasını sağlayarak, Galaxy Z Fold 5 benzeri bir deneyim sunuyor.

Bu uygulama sayesinde, iki iPhone modeli yan yana yerleştirildiğinde tek bir ekrana dönüşüyor. Bu sayede, katlanabilir ekran deneyimi iPhone'lara geliyor.

Try Galaxy uygulaması iPhone'da etkinleştirildiğinde, Samsung'un One UI arayüzü devreye giriyor.

Samsung'un geliştirdiği Try Galaxy, internette dolaşmanızı veya oyun oynamanızı da sağlıyor.

Kısaca, Try Galaxy ile bir iPhone yerine Samsung Galaxy Z Fold 5 satın alsanız, nasıl bir deneyim yaşanacağını görmüş oluyorsunuz.

Try Galaxy nasıl kullanılır

Öncelikle iki iPhone'dan da Try Galaxy web sitesine gidin.

Karşınıza çıkan QR kodunu her iki telefona da okutun.

Daha sonra iPhone'ları yan yana koymanız yeterli. Dilerseniz telefonları bantlayarak katlanabilir ekranlı iPhone deneyimini daha çok yaşayabilirsiniz.