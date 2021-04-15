Samsung'un 28 Nisan'da tanıtacağı Galaxy laptoplar sızdırıldı

Samsung, 28 Nisan'da şimdiye kadarki en güçlü Galaxy cihazını tanıtacağını açıklamıştı. Etkinlikte tanıtılacak Galaxy laptoplar internette paylaşıldı.

Apple'ın 20 Nisan'da yeni bir etkinlik düzenleyeceğini açıklamasının ardından, Samsung da 28 Nisan'da yeni bir "Unpacked" etkinliği düzenleyeceğini duyurmuştu.

Samsung'un paylaştığı videoda, etkinlikte "en güçlü Galaxy"cihazının tanıtılacağına vurgu yapılmış ve tanıtılacak ürünler şimdiden merak konusu olmuştu.

Dün sizlerle paylaştığımız haberimizde, Samsung'un "en güçlü Galaxy" diye tanımladığı cihazın muhtemelen bir laptop olacağından bahsetmiştik.

LAPTOPLAR SIZDIRILDI

Samsung'un 28 Nisan'da tanıtacağı Galaxy Book Go, Galaxy Book Pro ve Galaxy Book Pro 360 dizüstü bilgisayar modellerine ait fotoğraflar, internete sızdırıldı.

Galaxy Book Pro 360'ın dokunmatik ekran ve S Pen kalem desteğine sahip olacağı belirtilirken, tasarım olarak her üç laptopun da benzer çizgilere sahip olacağı söyleniyor.

Samsung'un güncellenmiş dizüstü bilgisayar serisi; AMOLED ekran, LTE desteği ve 11. nesil Intel Core işlemcilerle gelecek. Ancak laptopların diğer teknik detayları için 28 Nisan'a kadar beklememiz gerekecek.







