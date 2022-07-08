Samsung'un 3 modeli daha Android 12 güncellemesine kavuştu

Android tarafında güncelleme lideri olmaya devam eden Samsung; Galaxy A03s, Galaxy A02s ve Galaxy A21s modelleri için Android 12 güncellemesini yayınladı.

Google, geçtiğimiz yıl 18 Mayıs'ta başlayan I/O 2021 geliştirici konferansının ilk gününde, birçok yeni özellikle birlikte gelen Android 12 güncellemesini tanıtmıştı. Güncellemenin kararlı sürümü ise artık akıllı telefon modellerine dağıtılmaya devam ediyor.

Samsung, bu yılın başlarında Android 12 tabanlı One UI 4.0 güncellemesini Galaxy S21 serisi ve yeni katlanabilir telefonları için yayınlamaya başlamıştı.

Samsung'a göre, son iki yıl içinde piyasaya sürülen tüm telefonlar Android 12 güncellemesi alacak. Güney Koreli şirket, şimdi de 3 bütçe dostu modeli için güncellemeyi kullanıma sundu.

Android 12 güncellemesi alan 3 Samsung mıodeli

Sammobile’ın haberine göre Samsung; Galaxy A02s, Galaxy A03s ve Galaxy A21s modelleri için Android 12 tabanlı One UI 4.1 güncellemesini yayınladı.

Android 12 tabanlı One UI 4.1; gelişmiş gizlilik özellikleri, sanal bellek, Material You tabanlı dinamik renk teması, gelişmiş paylaşma menüsü ve yeni kamera özellikleri ile geliyor.

Galaxy A02s ve Galaxy A21s büyük ihtimalle son güncellemesine kavuşsa da Galaxy A03s, gelecek sene Android 13 güncellemesi alabilir.