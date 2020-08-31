Samsung'un 7000 mAh bataryaya sahip telefonu: Galaxy M51

Samsung'un, neredeyse bir powerbank'i andıran 7000 mAh bataryaya sahip akıllı telefonu Galaxy M51, Avrupa'da ön siparişe açıldı.

Son yıllarda her ne kadar akıllı telefon teknolojileri oldukça gelişse de şarj süresine henüz net bir çözüm bulunabilmiş değil.

Bu durumun farkında olan Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, özellikle Galaxy M serisinde kullandığı yüksek kapasiteli bataryalarla daha uzun şarj ömürleri sunuyor.

Şirketin M serisine eklediği yeni akıllı telefon modeli Galaxy M51, Almanya'da ön siparişe açıldı. Tam 7000 mAh bataryasıyla dikkat çeken telefonun özelliklerine hep birlikte bir göz atalım.





SAMSUNG GALAXY M51 ÖZELLİKLERİ

6.7 inç büyüklüğünde Super AMOLED bir ekrana sahip Samsung Galaxy M51, gücünü ismi henüz belli olmayan 8 çekirdekli bir işlemciden alıyor.

6GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip telefonda, 64 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP dörtlü arka kamera ve 32 MP ön kamera bulunuyor.

Telefonun en büyük özelliklerinden biri de sahip olduğu 7000 mAh kapasiteli dev batarya. Bu batarya, hem kullanıcılara oldukça yüksek şarj ömrü sunuyor hem de 25W hızlı şarj desteği sayesinde 2 saatte dolabiliyor.

SAMSUNG GALAXY M31 FİYATI

Samsung Galaxy M51, 360 euroluk fiyatıyla Almanya'da ön siparişe açılmış durumda. Telefonun kısa bir süre sonra Türkiye'ye de geleceği tahmin ediliyor.