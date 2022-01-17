Samsung'un akıllı telefon satışları beklentilerin altında kaldı

Samsung, geçtiğimiz yıl gelirlerini artırsa da şirketin mobil bölümünün satışları beklentileri aşamadı.

Geçttiğimiz yıl patlak veren küresel çip tedarik sorunları, Samsung gibi çip üreticilerine oldukça yaradı. Taleplerin artması sayesinde çip gelirlerini artıran Samsung, ne yazık ki mobil tarafta bekleneni veremedi.

Güney Kore’den gelen bilgilere göre Samsung, 2021 yılında toplamda 300 milyon civarında akıllı telefon üretti. Ancak üretim ve satış rakamları, beklentileri karşılayamadı.

GALAXY S21'E İLGİ AZ

Satışların düşük kalmasındaki önemli sebeplerden birisi Galaxy S21 serisine ilginin düşük olması. Galaxy S21 modelleri, toplam 300 milyonluk üretimin 25 milyonunu oluşturuyor.

Öte yandan, şirketin bir önceki serisi Galaxy S20 de benzer rakamlar elde etmiş ve bekleneni verememişti.

Satışların az olmasının başka bir nedeni ise koronavirüs salgınının getirdiği kısıtlamalar.

Özellikle, Vietnam’da üretimin sekteye uğraması nedeniyle zor durumda kalan Samsung, bazı pazarlara ürün sevkiyatı yapmakta zorlandı.

Öte yandan, geçen yıl Samsung'un orta segmentteki güçlü serileri Galaxy M ve Galaxy A satışlarının oldukça iyi olduğu belirtiliyor.

2022 yılı için Samsung’un 334 milyon adet satış hedefi koyduğu da gelen bilgiler arasında.