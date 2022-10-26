Samsung'un Android 13 güncelleme takvimi ortaya çıktı

Samsung'un, Galaxy S22 ile başlayarak yayınladığı One UI 5 güncellemesinin takvimi ortaya çıktı. İşte güncelleme alacak modeller.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz günlerde Android 13 tabanlı One UI 5 güncellemesini dağıtmaya başladı.

One UI 5 güncellemesiyle gelen Android 13 güncellemesi, şimdilik sadece firmanın en son amiral gemisi için yayınlandı. Birkaç aydır test sürecindeki Galaxy S22 serisi, yeni özellikleri alan ilk modeller oldu.

Z Flip 3, Fold 3 ve Flip 4 ile Fold 4 yıl sonuna kadar güncellemeyi alacak. Öte yandan bütçe dostu Galaxy A52'nin de yeni yıl öncesi güncellemeyi alması bekleniyor.

Samsung'un Android 13 güncelleme takvimi

Samsung'un, Galaxy S22 ile başlayarak yayınladığı One UI 5 güncellemesinin yayın takvimi ortaya çıktı.

Samsung tarafından paylaşılan listede, üst düzey tablet ve telefonların çoğu OneUI 5 güncellemesini kasım ayında almaya başlayacak.

Android 13 alacak Samsung modelleri

Güncelleme alan modeller:

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Kasım 2022

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy S21

Galaxy S21+

Galaxy S21 Ultra

Galaxy Note 20

Galaxy S20

Galaxy S20+

Galaxy S20 Ultra

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S7+

Galaxy Quantum 3

Galaxy A53 5G

Galaxy A33 5G

Aralık 2022

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy S20 FE

Galaxy Tab S7 FE/S7 FE 5G

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy A Quantum

Galaxy A Quantum 2

Galaxy A52s 5G

Galaxy A51

Galaxy A51 5G

Galaxy A42 5G

Galaxy A32

Galaxy Jump

Galaxy Jump 2

Ocak 2023

Galaxy Tab A8

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab Active 3

Galaxy Buddy 2

Galaxy Wide 6

Galaxy Wide 5

Galaxy Buddy

Galaxy A23

Galaxy A13

Galaxy M12

Galaxy XCover 5

Şubat 2023