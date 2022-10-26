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- Samsung'un Android 13 güncelleme takvimi ortaya çıktı
Samsung'un Android 13 güncelleme takvimi ortaya çıktı
- Haber Merkezi
- 26.10.2022 - 09:33
Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz günlerde Android 13 tabanlı One UI 5 güncellemesini dağıtmaya başladı.
One UI 5 güncellemesiyle gelen Android 13 güncellemesi, şimdilik sadece firmanın en son amiral gemisi için yayınlandı. Birkaç aydır test sürecindeki Galaxy S22 serisi, yeni özellikleri alan ilk modeller oldu.
Z Flip 3, Fold 3 ve Flip 4 ile Fold 4 yıl sonuna kadar güncellemeyi alacak. Öte yandan bütçe dostu Galaxy A52'nin de yeni yıl öncesi güncellemeyi alması bekleniyor.
Samsung'un Android 13 güncelleme takvimi
Samsung'un, Galaxy S22 ile başlayarak yayınladığı One UI 5 güncellemesinin yayın takvimi ortaya çıktı.
Samsung tarafından paylaşılan listede, üst düzey tablet ve telefonların çoğu OneUI 5 güncellemesini kasım ayında almaya başlayacak.
Android 13 alacak Samsung modelleri
Güncelleme alan modeller:
- Galaxy S22
- Galaxy S22+
- Galaxy S22 Ultra
Kasım 2022
- Galaxy Z Fold 4
- Galaxy Z Flip 4
- Galaxy Z Fold 3
- Galaxy Z Flip 3
- Galaxy S21
- Galaxy S21+
- Galaxy S21 Ultra
- Galaxy Note 20
- Galaxy S20
- Galaxy S20+
- Galaxy S20 Ultra
- Galaxy Tab S8
- Galaxy Tab S8+
- Galaxy Tab S8 Ultra
- Galaxy Tab S7
- Galaxy Tab S7+
- Galaxy Quantum 3
- Galaxy A53 5G
- Galaxy A33 5G
Aralık 2022
- Galaxy Z Fold 2
- Galaxy Z Flip 5G
- Galaxy Z Flip
- Galaxy S20 FE
- Galaxy Tab S7 FE/S7 FE 5G
- Galaxy Tab S6 Lite
- Galaxy A Quantum
- Galaxy A Quantum 2
- Galaxy A52s 5G
- Galaxy A51
- Galaxy A51 5G
- Galaxy A42 5G
- Galaxy A32
- Galaxy Jump
- Galaxy Jump 2
Ocak 2023
- Galaxy Tab A8
- Galaxy Tab A7 Lite
- Galaxy Tab Active 3
- Galaxy Buddy 2
- Galaxy Wide 6
- Galaxy Wide 5
- Galaxy Buddy
- Galaxy A23
- Galaxy A13
- Galaxy M12
- Galaxy XCover 5
Şubat 2023
- Galaxy Tab Active 4 Pro