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- Samsung'un başkan yardımcı Jay Y. Lee, 2.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Samsung'un başkan yardımcı Jay Y. Lee, 2.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı
16 milyon euro rüşvet vermekle suçlanan Samsung'un başkan yardımcısı Jay Y. Lee, 2.5 yıl hapis cezası aldı.
- REUTERS
- 18.01.2021 - 11:46
- Güncelleme : 18.01.2021 - 11:48
Güney Kore merkezli teknoloji şirketi Samsung'un başkan yardımcısı Jay Y. Lee, bürokratlara 16 milyon euro rüşvet vermekle suçlanıyordu.
Lee, 2017 yılında 5 yıl hapis cezasına çarptırılmış, ardından suçlamaları reddettikten sonra hapis cezası kısaltılmış ve ertelenmişti.
ABD'nin Washington eyaletinde dünyaya gelen ve 1991'den bu yana Samsung'da çeşitli görevler üstelenen Lee'nin mahkemesinde karar çıktı.
2.5 YIL HAPİS CEZASI
Uluslararası haber ajansı Reuters'ta yer alan habere göre, 2,5 yıl hapiz cezasına çarptırılan Lee'nin, cezasını çekmesinin ardından yeniden görevine devam etmesi bekleniyor.