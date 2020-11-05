Samsung'un çift ekranlı katlanabilir telefonu W21 5G tanıtıldı: İşte fiyatı

Samsung, çift ekranlı katlanabilir telefonu W21 5G'yi oldukça yüksek bir fiyat etiketiyle görücüye çıkardı. İşte Samsung W21 5G özellikleri ve fiyatı.

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, piyasaya sürdüğü yeni katlanabilir ekranlı telefonlarla pazardaki yerini sağlamlaştırmak istiyor.

Şirket, şimdi de yeni katlanabilir telefonu W21 5G'yi görücüye çıkardı. Son derece iddialı bir görünüme sahip olan telefon, yüksek fiyatıyla dikkat çekiyor.

Gelin Samsung W21 5G'nin özelliklerine ve fiyatına yakından göz atalım.

SAMSUNG W21 5G ÖZELLİKLERİ

Samsung W21 5G, iki ekranla karşımıza çıkıyor. Birinci ekran, 7,6 inç büyüklüğünde ve 2208 X 1768 çözünürlüğünde 120Hz yenileme hızı sunarken, ikinci ekran ise 6,23 inç büyüklük ve 2260 x 816 piksel çözünürlük sunuyor.

12GB RAM ve 512GB depolama alanı sunan Samsung W21 5G, gücünü Qualcomm'un en güçlü işlemcilerinden Snapdragon 865+ modelinden alıyor.

Her biri 12MP çözünürlüğe sahip üçlü arka kameraya ev sahipliği yapan telefonun ön kısmında ise iki adet 10MP'lik kamera yer alıyor.

Son olarak 25W hızlı şarj destekli 4500mAh batarya kapasitesine sahip olan Samsung W21 5G, adından da anlaşılacağı gibi 5G bağlantısını da destekliyor.

SAMSUNG W21 5G FİYATI

Samsung W21 5G, her ne kadar özellikleriyle kullanıcıları kendine çekse de fiyat konusunda bekleneni veremiyor. Telefon, yaklaşık 3 bin dolarlık fiyatıyla Çin'de satışa sunuldu.

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