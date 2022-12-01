Samsung’un katlanabilir akıllı telefon satışları ikiye katlandı

Samsung, şirket kullanımı için sipariş edilen katlanabilir Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip akıllı telefon siparişlerinin iki katına çıktığını açıkladı.

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, Galaxy Fold ile birlikte ilk defa katlanabilir telefon pazarına girmiş ve pazardaki yarışı başlatmıştı. Daha sonra ise birçok üretici, kendi katlanabilir modellerini piyasaya sürmeye başlamıştı.

Katlanabilir modellerin fiyatları ilk başta oldukça yüksek olsa da daha sonra fiyatlar yavaş yavaş geriye çekildi. Bu da telefonlara olan ilgiyi artırdı.

Samsung'un satışları ikiye katlandı

Samsung, şirket kullanımı için sipariş edilen katlanabilir Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip akıllı telefon siparişlerinin iki katına çıktığını açıkladı.

Ayrıca, 2022’de dünya genelinde piyasaya sürülen katlanabilir akıllı telefonların toplam sayısının 16 milyon olması beklenirken, bir önceki yıl ile kıyaslandığında bu rakam yüzde 73 artış gösterdi.

Katlanabilir telefonlar hızla yaygınlaşırken, 2023 yılında da piyasaya sürülen katlanabilir cihaz sayısının 26 milyona ulaşması bekleniyor.

Fiyatlar düşecek

Yapılan araştırmaya göre, 2019 yılında ortalama fiyatları 2 bin dolar civarında olan katlanabilir telefonlar, 2024 yılında 1000 dolar seviyesine kadar düşecek.

Bu yarı yarıya düşüş oranı, katlanabilir telefonların yaygınlaşmasına katkı sağlayacak.