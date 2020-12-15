Samsung'un popüler internet tarayıcısı güncellendi: İşte yeni özellikler

Samsung, ağ tarayıcısı Samsung İnternet'i güncellediğini duyurdu.İşte güncellemeyle gelen yeni özellikler...

Samsung'un kendi akıllı telefonlarına yüklü şekilde gelen Samsung İnternet Tarayıcı, geçtiğimiz yıl Google Play Store'da 1 milyar indirme sayısını geride bırakmıştı.

Dünyanın en çok kullanılan tarayıcısı Google Chrome ile rekabet halinde olan Samsung İnternet, yeni özelliklerle birlikte güncellendi.

Samsung açıklamasına göre, Samsung İnternet 13.0, kullanıcılara kullanıcı dostu ve güvenli tarayıcı deneyimini sunmak üzere tasarlanmış bir dizi yeni özelliği ve geliştirmeyi içeriyor.

YENİ ÖZELLİKLER

Güvenilir olmayan web sitelerinden gelebilecek istenmeyen bildirimleri önlemek amacıyla Samsung İnternet 13.0, herhangi bir web sitesinin kullanıcıyı bildirimleri açma konusunda yanıltmaya çalışması halinde, uyarı veren yeni bir özelliğe sahip.

Ayrıca marka, sekmelerin kapatılır kapatılmaz tarama geçmişinin otomatik olarak silinmesini sağlayan "Gizli Mod" için de bir ekleme yaptı.

Güncelleme ile artık kullanıcıların bilmeleri gereken her şeyi öğrenebilecekleri "Gizli Mod Hakkında" başlığı altında yeni bir bilgilendirme bulunuyor.

Ayrıca, adres çubuğunun yanına eklenen yeni "Gizli Mod" simgesi sayesinde "Gizli Mod"un açık olup olmadığı kolayca anlaşılabiliyor.

YENİ API MODÜLLERİ

Samsung Internet 13.0 ile uygulamada artık Yeni Uygulama Programlama Arayüzü (API) modülleri de bulunuyor. Geliştiriciler, eklentiler oluşturmak için bu API'leri kullanabiliyor ve uzantılarını doğrulamak, onaylamak ve Samsung İnternet tarayıcısına eklemek için Samsung İnternet ekibiyle iletişime geçebiliyor.

Bunların yanı sıra Samsung İnternet web tarayıcısı, açık kaynak yazılım olan Chromium projesi temelli ve yeni güvenlik, gizlilik özellikleri sunan ve kullanıcılara verileri üzerinde daha fazla denetim sunan M83 sürümüne de yükseltildi.