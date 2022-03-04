Samsung'un telefonları gizlice yavaşlattığı iddia edildi

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung'un, telefon uygulamalarını gizlice kısıtlayarak yavaşlattığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz yıllarda Apple'ın, iPhone'ları bilerek yavaşlattığı ortaya çıkmış ve ABD'li şirket, bunu aniden kapanmaları önlemek ve batarya sağlığını korumak için yaptığını açıklamıştı.

Şimdilerde benzer bir durumu, Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un yaptığı belirtiliyor.

Günümüz akıllı telefon sektöründe büyük bir paya sahip olan Samsung’un, binlerce Android uygulamasına gizlice performans sınırlaması getirdiği ve telefonları yavaşlattığı söyleniyor.

UYGULAMALARIN PERFORMANSINI DÜŞÜRÜYOR

Android Authority tarafından paylaşılan bilgilere göre, sistem performansını optimize etmek ve aşırı ısınmanın önüne geçmek için Oyun Optimizasyon Hizmeti'nden (GOS) faydalanan Samsung’un; uygulamaların tam performansla çalışmasına engel olduğu iddia ediliyor.

Üstelik Samsung'un, telefon sıcaklığı düşük olsa bile uygulamalara performans sınırı getirdiği belirtiliyor.

Geekbench gibi test uygulamaları açıldığında bu kısıtlama otomatik olarak kalkıyor ve telefonun daha yüksek skorlar alması sağlanıyor.

Samsung, oldukça tepki alan bu sorunu araştırdıklarını ve kısıtlamanın tüketicilerin güvenliğini sağlamak amacıyla yapıldığını söylüyor.