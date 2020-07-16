Samsung'un uygun fiyatlı telefonu Galaxy M01s tanıtıldı

Samsung, düzenlediği bir etkinlikte uygun fiyatlı telefonu Galaxy M01s modelini duyurdu. Telefonun fiyatını ve özelliklerini sizler için derledik.

Samsung'un orta seviye telefonlarının yer aldığı Galaxy M serisi, genellikle yüksek batarya kapasiteleriyle ve uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

Güney Koreli üretici, düzenlediği bir etkinlikte M serisinin yeni üyesi Galaxy M01s modelini tanıttı. Galaxy M01'in daha gelişmiş bir sürümü olan telefonun özelliklerine ve fiyatına kısaca bir göz atalım.





SAMSUNG GALAXY M01s ÖZELLİKLERİ

6.2 inç büyüklüğünde ve 1520 x 720 piksel çözünürlüğünde HD+ TFT LCD ekranla karşımıza çıkan Samsung Galaxy M01s, gücünü 8 çekirdekli MediaTek Helio P22 işlemcisinden alıyor.

3GB RAM ve 32GB depolama alanıyla giriş segmentinde yer alan telefonda, 13 MP (f/1.8) + 2 MP (f/2.4) olmak üzere çift arka kamera ve 8 MP (f/2.0) ön kamera yer alıyor.

Android 9 işletim sistemiyle kutusundan çıkan Galaxy M01s, 4.000 mAh batarya kapasitesi ile giriş seviyesi beklentilerini karşılıyor.

FİYAT

Samsung tarafından yapılan açıklamaya göre şirketin giriş seviyesi yeni telefonu Galaxy M01s, 130 dolarlık fiyatıyla satışa çıkacak.