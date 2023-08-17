Samsung'un yeni canavarı! Galaxy S24 Ultra özellikleri belli oldu Samsung’un yaklaşmakta olan Galaxy S24 serisinin tepe modeli olan Galaxy S24 Ultra'nın özellikleri netleşmeye başladı.

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Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz Galaxy S23 modellerini görücüye çıkardı.

Galaxy S23, Galaxy S23+ ve Galaxy S23 Ultra şeklinde üç farklı modelden oluşan seri, artık yavaş yavaş yerini Galaxy S24 modellerine bırakacak. Tahmin edebileceğiniz gibi, serinin en güçlü modeli Galaxy S24 Ultra olacak.

Samsung’un yaklaşmakta olan Galaxy S24 serisinin tepe modeli olan Galaxy S24 Ultra'nın özellikleri ortaya çıkmaya başladı.

Samsung Galaxy S24 Ultra neler sunacak

Galaxy S24 Ultra'nın arka yüzünde 200MP birincil kamera, 12MP ultra geniş kamera, 50MP telefoto kamera (3x optik zoom) ve periskop lensli 10MP kamera (10x optik zoom) yer alacak.

50MP telefoto kamera, Galaxy S23 Ultra'nın 10MP telefoto kamerasına göre büyük bir yükseltme olarak karşımıza çıkıyor. Ön tarafta ise S23'te kullanılan 12MP selfie kamerası yer alacak.

Galaxy S24 Ultra, Asya ve Avrupa'da bulunan çoğu ülkede Exynos 2400 işlemcisini kullanacak. Kuzey Amerika ve Güney Kore'de ise Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi kullanılacak.

Bataryanın ise 5.000mAh ve 45W hızlı şarj özelliğine sahip olacağı söyleniyor. Galaxy S23 serisinden farklı olarak, tüm seride artık LTPO AMOLED ekranların kullanılacağı da gelen bilgiler arasında.