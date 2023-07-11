San Francisco'da sürücüsüz taksilere isyan başladı Sürücüsüz taksiler San Francisco'da yaşamı olumsuz etkilemeye başlayınca, kent sakinleri taksileri durdurmanın bir yolunu buldu.

ensonhaber.com

Son yıllarda sürücüsüz araç teknolojileri geliştiren şirketlerin sayısı oldukça arttı. Bu şirketlerden biri olan ve gelecekte tamamen sürücüsüz robot taksi hizmeti sunmayı planlayan ABD'li Cruise, sürücüsüz (otonom) taksi servisini San Francisco'da başlatmıştı.

San Francisco halkı, şehrin caddelerinde giderek yaygınlaşan sürücüsüz taksilerden rahatsızlık duymaya başladı.

Vatandaşlar, çok sayıda insansız aracın trafiğe çıkmasından dolayı güvenlik endişesi yaşadıklarını söylüyor.

Taksileri koni ile durduruyorlar

Güvenli Sokak İsyancıları isimli bir grup çatısı altında birleşen vatandaşlar, sürücüsüz taksileri durdurmanın bir yolunu buldu.

Vatandaşlar, taksilerin kaputuna trafik konisi koyarak sensörlerin düzgün çalışamamasını sağlıyor ve böylece taksiler hareket edemiyor.

Kent sakinleri bu araçların insanlar için tehlikeli olduğunu düşünüyor. Ayrıca otonom taksilerin metropol sokaklarındaki trafik sıkışıklığını artırdığına yönelik şikayetler de artmaya başladı.

Robot taksi işletmecileri Waymo ve Cruise ise polisten protestoculara müdahale etmesini ve onları yasa dışı sokak eylemlerini durdurmaya zorlamasını istedi.