Sanal alemde de fiyatlar uçuyor: Metaverse sanal arsa nasıl alınır?

Sanal alemde de fiyatlar uçuyor: Metaverse sanal arsa nasıl alınır?

Sanal arsa sahibi olmak isteyenlerin gündeminde olan Metaverse arazileri nedir nasıl alınır merak ediliyor. Fiyatları rekorlar kıran Metaverse sanal arsa almak isteyenlere adım adım anlattık...

İnternetin ötesi bir kavram olarak hayatımıza giren "Metaverse", sanal alem diyarlarına olan kapıyı da iyice araladı.

Bir avatarla temsil edilen kullanıcıların alışveriş yapabileceği, sosyalleşebileceği, boş zaman etkinliklerine katılabileceği ve öğrenebileceği sanal bir dünya olan 'Metaverse', yatırım yapmak isteyenlerin ilgi odağı oldu bile.

Meta evreninden alınan arsaların ilerleyen günlerde alınan meblağın çok üzerinde satılacağı konuşuluyor. İlgi duyan vatandaşlar da Metaverse arsa fiyatları ne kadar? Metaverse arsa alma nasıl yapılır? sorularına yanıt arıyor.

Gerçek bir arazi satın almak için izlenen yollar arazi sahibiyle birebir iletişime geçmek ya da emlakçılar aracılığıyla satın almak gerekli. Peki Metaverse aleminde işler nasıl yürüyor? İşte sanal arsa satın almak için yapmanız gerekenler...

METAVERSE ARSA FİYATLARI

Metaverse arsa fiyatları seçilen ekosisteme göre belirlenmekte olup gerçek dünyada olduğu gibi sanal arsa fiyatları da merkeze, ulaşım araçlarına, alışveriş merkezlerine olan yakınlıklarına göre fiyatlandırılmaktadır.

METAVERSE SANAL ARSA NASIL ALINIR?

Metaverse üzerinden sanal arsa almak için dijital bir cüzdan oluşturmanız gerekli.

Daha sonra NFT pazarını inceleyerek istediğiniz fiyat ve özelliklere sahip olanları inceleyin. Çoğu zaman satıcıya teklif verebilir, hatta komşularınızı bile seçebilirsiniz.

Paketinizi seçtikten, cüzdanınıza para yatırdıktan ve bir fiyata karar verdikten sonra, satın al düğmesine tıklamanız yeterli.

Blockchain finansmanı sadece bir dakika sürer ve işlem, cüzdanınız için anonim bir tanımlayıcı kullanılarak kaydedilir ve artık seçtiğiniz mülkün NFT unvanına sahip olursunuz.

Yapay bir hayat olan metaversede kripto paralar geçerlidir. Kripto paraların tamamı sanal hisselerdir fakat sanal ortamı hedefleyen en popüler kripto para Decentraland'dır.

Decentraland Nedir?

Decentraland, blokzincir tabanlı bir sanal dünyadır. Bu sanal gerçeklik platformu Ethereum blokzinciri tarafından desteklenmektedir. Decentraland platformunda kullanıcılar birbirinden benzersiz içerikler ve uygulamalar oluşturarak, bu uygulamalardan kazanç elde edebilmektedir. Decentraland içerisinde arazi satın alabileceğiniz gibi bu arazi üzerinde kontrol de sizin tarafınızda olacaktır.

Satın aldığınız arazi blokzincir üzerinde işlenerek size aitliği kanıtlanmaktadır. Bu arazilerde, arazi sahipleri diledikleri içerikleri oluşturabilmektedir. Bu içerikler bir sahne, gösteri, galeri olabileceği gibi oyun alanları da olabilmektedir

Decentraland Neler Sunmaktadır?

Decentraland, merkezi bir kuruluş tarafından yönetilmemektedir. Bu da onu diğer sanal dünyalardan ya da sosyal ağlardan ayırmakta ve merkeziyetsiz bir yapıya sahip kılmaktadır. Bu özelliğinin dışında Decentraland, arazi sahipliğini kayıt altında tutmak için dağıtık ve merkezi olmayan defter sistemini kullanmaktadır. Her arazinin koordinatlarının ve kayıtlarının tutulduğu eşler arası bir ağ hizmeti sunmaktadır.

*Bu içerik bir yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir