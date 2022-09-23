Sanal gerçeklik gözlükleri, ağrı kesicilerin yerini alacak

Yeni bir çalışma, sanal gerçeklik gözlükleri kullanan hastaların daha az ağrı hissettiğini ortaya koydu.

Sanal gerçeklik (VR) başlıkları , her ne kadar yıllardır hayatımızda olsa da maliyetin yüksek olması ve içerik azlığı nedeniyle çok fazla ilgi görmemişti.

Son zamanlarda ise metaverse girişimlerinin yaygınlaşması nedeniyle sanal gerçeklik başlıklarına olan ilgi hızlı bir şekilde yükselmeye başladı.

Araştırmacılar ise bu teknolojiyi eğlenceden daha çok sağlık alanında kullanmak istiyor ve bu kapsamda çalışmalar yürütüyor.

Sanal gerçeklik gözlükleri ağrıyı azaltıyor

Araştırmacılar, VR gözlük takan hastaların el ameliyatı sırasında daha az anesteziye ihtiyaç duyduğunu ileri sürdü.

Bir hasta, normalde sakinleştirici propofole saatte 750.6 miligram ihtiyaç duyarken, VR başlık takan insanların sadece 125.3 miligrama ihtiyaç duyduğu gözlemlendi.

Araştırma sonuçlarına göre, VR gözlük takan hastalar normal hastalara göre 12 dakika daha erken ayıldı.

VR gözlükler acıdan uzaklaştırıyor

Bilim insanları, VR gözlüklerinin hastaların dikkatini başka bir yere çektiğini ve acıdan uzaklaştırdığını söylüyor.

Bilim insanları, VR gözlüklerin hastalara olan etkisi konusunda daha fazla çalışmanın gerekli olduğunu belirtiyor.