Petrol
89.16
-1.44%
Euro
18.0113
-0.17%
Dolar
18.4001
0.44%
Altın
986.51
0.27%
Borsa
3315
0.59%
Bitcoin
356.457
1.08%
BTXN Coin
8.11
-0.12%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Sanal gerçeklik gözlükleri, ağrı kesicilerin yerini alacak

    Yeni bir çalışma, sanal gerçeklik gözlükleri kullanan hastaların daha az ağrı hissettiğini ortaya koydu.
    • Haber Merkezi
    • 23.09.2022 - 10:59
    • Güncelleme : 23.09.2022 - 11:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sanal gerçeklik gözlükleri, ağrı kesicilerin yerini alacak

    Sanal gerçeklik (VR) başlıkları , her ne kadar yıllardır hayatımızda olsa da maliyetin yüksek olması ve içerik azlığı nedeniyle çok fazla ilgi görmemişti.

    Son zamanlarda ise metaverse girişimlerinin yaygınlaşması nedeniyle sanal gerçeklik başlıklarına olan ilgi hızlı bir şekilde yükselmeye başladı.

    Araştırmacılar ise bu teknolojiyi eğlenceden daha çok sağlık alanında kullanmak istiyor ve bu kapsamda çalışmalar yürütüyor.

    Sanal gerçeklik gözlükleri ağrıyı azaltıyor

    Araştırmacılar, VR gözlük takan hastaların el ameliyatı sırasında daha az anesteziye ihtiyaç duyduğunu ileri sürdü.

    Bir hasta, normalde sakinleştirici propofole saatte 750.6 miligram ihtiyaç duyarken, VR başlık takan insanların sadece 125.3 miligrama ihtiyaç duyduğu gözlemlendi.

    Araştırma sonuçlarına göre, VR gözlük takan hastalar normal hastalara göre 12 dakika daha erken ayıldı.

    oculust

    VR gözlükler acıdan uzaklaştırıyor

    Bilim insanları, VR gözlüklerinin hastaların dikkatini başka bir yere çektiğini ve acıdan uzaklaştırdığını söylüyor.

    Bilim insanları, VR gözlüklerin hastalara olan etkisi konusunda daha fazla çalışmanın gerekli olduğunu belirtiyor.


    Hafsanur Sancaktutan'ın instagram paylaşımları mest etti! 'Bu güzellik halis mi'
    Medya

    Hafsanur Sancaktutan'ın instagram paylaşımları mest etti! 'Bu güzellik halis mi'

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Kemal Kılıçdaroğlu ABD'ye gidiyor
    Gündem

    Kemal Kılıçdaroğlu ABD'ye gidiyor

    Görüş Bildir