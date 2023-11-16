Saniyede 1.2 terabit: Çin, dünyanın en hızlı internetini tanıttı Çin, dünyanın en hızlı internetini resmen duyurdu. Yeni ağ, ABD'deki en yakın rakibinden 3 kat daha hızlı ve saniyede 1.2 terabit hızlara ulaşabiliyor.

ensonhaber.com

Çin, endüstri tahminlerini iki yıl gibi şaşırtıcı bir farkla aşarak dünyanın ilk yeni nesil internet hizmetini başlattı.

Büyük şehirleri birbirine bağlayan kritik bir veri yolu olan bu yeni internet ağı, saniyede 1,2 terabitlik etkileyici bir veri aktarım hızına sahip.

Bu hız, mevcut ana internet rotalarının çoğundan on kat daha hızlı ve küresel internette önemli bir sıçramaya işaret ediyor.

3 bin kilometreden fazla alana yayılıyor

3 bin kilometreden fazla bir alana yayılan ağ; Pekin, Wuhan ve Guangzhou'yu kapsamlı bir fiber optik kablo sistemi aracılığıyla birbirine bağlıyor.

Temmuz ayından bu yana resmi olarak faaliyet gösteren ağın güvenilirliği ve verimliliği kapsamlı bir şekilde test edildi ve kanıtlandı.

Bu çığır açan başarı, Tsinghua Üniversitesi, China Mobile, Huawei Technologies ve Cernet Corporation'ın dahil olduğu ortak bir çabanın sonucu gerçekleşti.

Küresel internet ağlarının çoğu şu anda saniyede 100 gigabit civarında çalışırken, Çin'in yeni ağı bu standardı yerle bir ediyor, hatta Amerika Birleşik Devletleri'nin yakın zamanda saniyede 400 gigabit İnternet'e yükseltmesini bile geride bırakıyor.

Çin Mühendislik Akademisi'nden Wu Jianping'in liderliğindeki proje, yalnızca süper hızlı bir hat oluşturmayı değil, gelecekte daha da hızlı bir internetin temellerini atmayı amaçlıyor.

Saniyede 150 film iniyor

Huawei Technologies'in başkan yardımcısı Wang Lei, ağın yalnızca bir saniyede 150 yüksek çözünürlüklü filme eş değer veri aktarma kapasitesine sahip olduğunu söylüyor.

Ağ, teknik yeteneklerinin ötesinde; ulusal eğitim, araştırma ve bağlantılı elektrikli araçlar ve endüstriyel 5G teknolojisi gibi uygulamalara yönelik veri aktarımında ortaya çıkan ihtiyaçlar açısından da hayati önem taşıyor.

Hükümet tarafından desteklenen ve eğitim bakanlığı tarafından yönetilen proje, yalnızca internet teknolojisinde değil, aynı zamanda Çin'in teknolojik bağımsızlık arayışında da dikkate değer bir kilometre taşını temsil ediyor.

Ağın gelişimi, tüm yazılım ve donanım bileşenlerinin yerli üretimini içeriyor ve bu, Çin'in daha önce yabancı teknolojiye olan bağımlılığından bir değişime işaret ediyor.