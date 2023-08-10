Satın alabileceğiniz en güçlü 10 Apple cihazı AnTuTu, iPhone ve iPad modellerinin yer aldığı temmuz ayının en güçlü Apple cihazlarını açıkladı.

ensonhaber.com

Dünyanın en çok tercih edilen akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, akıllı telefonları birçok yönden test ederek her telefona belirli bir puan veriyor.

Şirket, yeni yayınladığı bir gönderide, Temmuz 2023'ün en yüksek puan alan Apple cihazlarını açıkladı.

AnTuTu’nun temmuz ayında topladığı verilere göre en güçlü iOS cihazlar listesi, çoğunlukla iPad modellerinden oluşuyor. Çünkü iPad'ler genellikle güçlü M1 ve M2 işlemcileri kullanıyor.

Apple'ın en güçlüsü: 12.9 inç iPad Pro 6

AnTuTu v9 testlerinde ortalama 1.389.538 puan alan 12.9 inç iPad Pro 6, temmuz ayının en güçlü Apple cihazı olarak kayıtlara geçti.

Bu modelin hemen ardından iPad Pro 6 11 inç (1.279.375) ve M1 işlemcili iPad Pro 5 12,9 inç (1.199.048) geliyor.

Listenin dördüncü ve beşinci sırasına ise, sırasıyla M1 işlemcili iPad Pro 5 11 inç (1.148.391) ve iPad Air 5 (1.100.084) karşımıza çıkıyor.

Son 5 sırada iPhone'lar var

İlk 5 sırayı iPad'ler oluşturduktan sonra, artık karşımıza iPhone modelleri çıkmaya başlıyor.

Buna göre listenin altıncı ve yedinci sırasında Apple'ın amiral gemisi telefonları iPhone 14 Pro (935.157) ve iPhone 14 Pro Max (930.994) bulunuyor.

Devamında ise sırasıyla iPhone 13 Pro Max (840,483), iPhone 13 Pro (828.496) ve iPhone 14 (811.658) geliyor.

10. sıradaki iPhone 14 modeli, uzun bir aranın ardından A12X destekli iPad Pro 3'ü geçerek listeye girmeyi başardı. Öte yandan, iPhone 14 Plus'ın ilk 10'a girememesi dikkatlerden kaçmadı.

İşte en güçlü 10 Apple cihazı:

iPad Pro 6 12.9 inç

iPad Pro 6 11 inç

iPad Pro 5 12.9 inç

iPad Pro 5 11 inç

iPad Air 5

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 14