Satürn'de bir gün ne kadar sürer .Satürn'de 1 gün, 10.7 saat sürer. 1 Satürn yılı, 29 Dünya yılına eşittir. İşte Satürn hakkında ilginç bilgiler.

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Satürn, Güneş sistemindeki en büyük gezegenlerden biridir ve halkalarıyla tanınır. Bir gün, bir gezegenin tam bir dönüşünü ifade eder ve bu süre genellikle gezegenin dönme hızına bağlıdır. Ancak, Satürn gibi gaz devleri, katı yüzeyleri olmadığı için dönme hızları biraz karmaşıktır.

Satürn'ün dönme hızı, ekvatordan ve kutuplardan farklıdır. Ekvator hızı, yaklaşık 10 saat 33 dakika 38 saniyedir, yani Dünya'da bir günün yaklaşık olarak yarısı kadardır.

Kutuplarda ise dönme hızı biraz daha yavaştır ve yaklaşık 10 saat 39 dakika 24 saniyedir. Satürn'de 1 gün ortalama 10.7 saat sürer.

Bu farklılıklar, Satürn'ün hızlı dönüşünün bir sonucudur ve bu özelliği, gezegenin kutup bölgelerinde oluşan rüzgarları ve atmosferik olayları etkiler.

Bu bilgiler, bilim insanları tarafından Satürn'ün uzay sondaları ve teleskoplar aracılığıyla yapılan gözlemler ve ölçümler sonucunda elde edilmiştir.

Cassini Satürn'ü incelemişti

Özellikle NASA'nın Cassini-Huygens misyonu, Satürn ve halkaları hakkında kapsamlı veriler toplamıştır.

Cassini uzay aracı, 2004-2017 yılları arasında Satürn'ün etrafında dönerken, gezegenin manyetik alanı, atmosferi ve dönme hızı gibi birçok özelliği hakkında önemli veriler sağlamıştır.

Gelişen teknoloji ile birlikte,zaman içinde 4 robotik uzay aracı Satürn’ü ziyaret etmiştir. Bunlar; Pioneer 11, Cassini, Voyager 1 ve 2 uzay araçlarıdır.