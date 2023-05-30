Satürn'ün halkaları tonlarca kütle kaybediyor NASA Cassini uzay aracından alınan veriler ve görüntüler sayesinde bilim insanları, Satürn'ün halkaları hakkında yeni bilgiler edindi.

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Yeni bir araştırmaya göre, Satürn gezegeninin güzellikleri kayboluyor. Bilim insanlarının tahmin ettiğinden daha hızlı ortadan kaybolan halkalar, araştırmacıları şaşırtıyor.

NASA Cassini uzay aracından alınan veriler ve görüntüler sayesinde bilim insanları, Satürn'ün halkaları hakkında yeni bilgiler edindi.

Yapılan çalışmaya göre, halkalar her saniye tonlarca kütle kaybediyor. Araştırmacılara göre, 100 milyon yıl sonra Satürn'ün halkaları tamamen kaybolacak.

NASA'nın 2004 ile 2017 yılları arasında gaz devinin yörüngesinde dönen Cassini misyonundan elde edilen verilerin yeni analizine göre, halkalar Satürn'ün oluşumundan çok sonra ortaya çıktı.

Tozlardan ve kayalardan oluşuyor

Dünya'dan oldukça barışçıl görünen bu halkalar, aslında mikroskobik toz taneciklerinden devasa kayalara kadar uzanan buz kütlelerinden oluşuyor.

Halkalar, Satürn'ün yer çekimi kuvveti ile yörüngesel kuvvet arasında dengede durabiliyor.

Buz parçacıkları, Güneş'in ultraviyole ışıklarıyla temas ettiğinde bu denge bozuluyor ve parçalar manyetik alan çizgileri boyunca Satürn'e doğru düşmeye başlıyor.