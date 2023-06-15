Satürn'ün uydusu Enceladus'ta yaşam elementi bulundu Satürn'ün uydularından Enceladus'un donmuş yüzeyinin altındaki okyanusta yaşam için gerekli elementlerden fosfor tespit edildi.

AA & Ensonhaber

Dünya'nın ötesinde yaşam aramak için en önemli yerlerden bir tanesi de buzlu kabuğunun altında bir sıvı su okyanusuna sahip olduğu tahmin edilen Satürn'ün uydusu Enceladus olarak dikkat çekiyor.

Enceladus, buzla kaplı olduğu için Güneş sistemimizdeki en yansıtıcı cisimlerden biridir ve normalde parlak beyaz bir kar topu gibi görünür.

Enceladus'ta yaşam ihtimali

Satürn çevresinde keşfedilen ikinci uydu olan Enceladus'taki buzulun altında yer alan okyanusta, kalın bir buz kabuğu bulunuyor.

Enceladus'un donmuş yüzeyinin altındaki okyanusta yaşam için gerekli elementlerden fosfor tespit edildi.

NASA'nın Satürn keşif aracı Cassini'nin 2017'de topladığı verilere dayanan araştırma, buzla kaplı uydunun altındaki kayalık zeminde yer alan okyanusta fosfatın varlığını tespit etti. Fosfat bileşiğindeki fosfor elementi, DNA'nın yapısında bulunuyor.

Uyduda geçmişte de karbon, hidrojen, nitrojen, oksijen ve kükürt bulunmuştu.

Yaşam için en ideal yer

Fosforun bulunmasıyla Enceladus'un yaşam için gerekli tüm elementlere sahip bulunması, uydunun Dünya dışında yaşam için "en ideal" yer olma olasılığını arttırdı.